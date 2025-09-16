El sospechoso de la muerte de Charlie Kirk habría confesado el asesinato en Discord

Se cree que sus mensajes se habrían publicado poco antes de ser encontrado. El portavoz de la plataforma dijo no se encontró "ninguna evidencia" de promover violencia en el chat.

El presunto asesino del activista de derecha Charlie Kirk pareció asumir la responsabilidad del tiroteo en la plataforma de mensajería Discord. El joven de 22 años Tyler Robinson habría mandado dichos mensajes poco antes de ser encontrado por las autoridades.

La información fue confirmada por un portavoz de la compañía a CBS, socio estadounidense de la BBC. Según el portavoz, Robinson envió dichos mensajes a sus amigos horas antes de ser arrestado la semana pasada en relación con el tiroteo de Kirk en un evento en la Universidad del Valle de Utah .

"Fui yo ayer en UVU. Lo siento por todo esto", se lee en un mensaje de una cuenta que supuestamente pertenece a Robinson, según el portavoz y una fuente policial.

Robinson, quien aún no cuenta con una acusación formal, deberá comparecer ante el tribunal el martes. Arrestado bajo sospecha de asesinato agravado, disparo grave de arma de fuego y obstrucción de la justicia, podría enfrentar la pena de muerte.

Se cree que los supuestos mensajes en Discord de Robinson, informados por primera vez por el Washington Post , fueron escritos y publicados hacia el final de una búsqueda del asesino de Kirk que duró más de un día.

Fuentes policiales dijeron a CBS News que Robinson y sus amigos bromearon sobre el tiroteo antes de su arresto en un chat grupal en Discord en el que participaron más de 20 personas.

El portavoz de la plataforma dijo que una investigación interna de la empresa no encontró "ninguna evidencia de que el sospechoso haya planeado este incidente o promovido la violencia en Discord".

Se dice que Robinson fue interrogado por amigos del grupo sobre si él era el pistolero, pero no lo habría negado. Los mensajes de su presunta cuenta también indican que éste planeaba entregarse.

"Me rendiré a través de un amigo sheriff en unos momentos, gracias por todos los buenos momentos y risas, todos han sido increíbles, gracias a todos por todo", se lee en uno. El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo el lunes que Robinson no estaba cooperando con las autoridades, pero su compañero de habitación estaba entre los que sí lo estaban.

El funeral de Charlie Kirk será en un estadio y Donald Trump afirmó que asistirá

El funeral de Charlie Kirk, el influencer de ultraderecha asesinado durante un acto en Utah, se realizará el próximo domingo en el State Farm Stadium de Arizona, según informó la organización Turning Point USA. El presidente Donald Trump confirmó que asistirá a la ceremonia.

La organización juvenil conservadora Turning Point USA, fundada por Kirk, informó en su sitio web que la ceremonia tendrá lugar en el estadio donde juegan de local los Arizona Cardinals, a partir de las 11 horas, con apertura de puertas prevista desde las 8 de la mañana.

En paralelo, Trump ratificó su presencia en el evento durante una conversación con periodistas: "Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", aseguró el mandatario.