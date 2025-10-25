Un descanso inesperado en los últimos días de octubre: quiénes podrán disfrutarlo







El calendario suma un feriado especial que altera la rutina en una localidad bonaerense y ofrece una pausa ideal antes de cerrar octubre.

El feriado del 28 de octubre cambia el ritmo en Leandro N. Alem y propone una jornada para celebrar la identidad y descansar antes de noviembre. Pixabay

En el calendario de la provincia de Buenos Aires, octubre cierra con novedades para algunos distritos: un nuevo día no laborable se suma al mes. El feriado cae justo antes de noviembre y representa un respiro para miles que quieren frenar un poco la rutina y aprovechar una pausa entre tanto ritmo.

Mientras algunos ya piensan en escapadas o reuniones familiares, otros celebran una fecha que forma parte de su identidad. El cierre de mes no solo trae descanso, también refuerza el valor de lo local y la historia de cada región.

feriados.webp Este feriado ofrece una ocasión ideal para que residentes y visitantes recorran la zona y participen de actividades culturales. CNN en español A qué se debe el feriado del 28 de octubre de 2025 El martes 28 de octubre marca un feriado local en la localidad bonaerense de Leandro Nicéforo Alem, en conmemoración de su aniversario fundacional. Este tipo de celebraciones busca destacar el pasado y proyectar la cultura propia de cada comunidad.

Durante esa jornada, escuelas, oficinas estatales y bancos interrumpen sus tareas habituales. Además, muchos comercios eligen adherirse al feriado para permitir que vecinos y trabajadores se sumen a los festejos o simplemente disfruten del tiempo libre.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados