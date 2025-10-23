Un feriado inesperado antes que termine octubre 2025 y genera el último fin de semana XXL







Un nuevo lunes no laborable se suma al calendario de feriados en Buenos Aires y transforma octubre en un mes ideal para desconectar.

El calendario de feriados de octubre suma un lunes libre que invita a aprovechar el descanso con actividades al aire libre o una escapada. Pixabay

Cada vez más personas consultan el calendario de feriados para planear escapadas, viajes o simplemente desconectar del trabajo. Para eso, octubre se convierte en el mes ideal, con varias fechas clave que alteran la rutina y otorgan la pausa necesaria para recargar energías.

La sorpresa de este mes viene con un nuevo feriado que impacta directamente en la Provincia de Buenos Aires. Aunque no afecta a toda la nación, para quienes vivan o trabajen en ciertas localidades, el beneficio es enorme: un fin de semana extra largo que arranca el sábado y se estira hasta el lunes.

Feriados Los feriados locales en Buenos Aires traen un lunes libre perfecto para planear una escapada y extender el descanso de fin de semana. Depositphotos A qué se debe el feriado del 27 de octubre de 2025 El lunes 27 de octubre de 2025 se declara feriado en varias ciudades bonaerenses por la celebración de su aniversario fundacional. Las localidades de Marcos Paz, Alberti y Nueve de Julio son las protagonistas de esta jornada especial que da un respiro en la recta final del mes.

Ese día, se suspenden las actividades en instituciones educativas, bancos y oficinas públicas. El comercio, según disposición de cada municipio, también puede adherirse a la medida. Es una pausa en el calendario que muchos aprovecharán para disfrutar lejos de la rutina.

Más allá del descanso, estos feriados tienen un fuerte componente identitario. Son momentos para que las comunidades celebren su historia, refuercen su sentido de pertenencia y promuevan el turismo local. Las actividades culturales, las ferias y los espectáculos al aire libre no faltan en estas fechas. Un motivo más para armar las valijas.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

