SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de octubre 2025 - 10:30

El feriado sorpresivo de octubre que te salvará el mes: quiénes podrán disfrutarlo

En la recta final de octubre, quienes esperan feriados antes de iniciar noviembre tendrán una gran noticia.

El calendario de feriados de octubre trae una gran sorpresa para muchos en la recta final del mes.

El calendario de feriados de octubre trae una gran sorpresa para muchos en la recta final del mes.

Freepik

Octubre llega a su recta final y son muchos los que llegan sin energías a los últimos días del mes, por lo que es normal que miles miren el calendario de feriados para ver si encuentran un día de descanso extra. Si bien no afectará a todos, son muchos quienes para su sorpresa, podrán gozar de un merecido descanso.

Si bien este asueto no beneficiará a la mayoría de los argentinos, son varios los que aprovecharán un día no laborable y podrán tener un descanso a final del mes, así podrán arrancar noviembre con las energías renovadas.

Informate más
Feriados Descanso
Octubre trae un merecido descanso para muchos en la recta final del mes.

Octubre trae un merecido descanso para muchos en la recta final del mes.

Por qué es feriado el 24 de octubre de 2025

Cabe remarcar que no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, pero el viernes 24 de octubre sí será un día no laborable en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires. Ituzaingó, Ramallo y Suipacha celebrarán sus aniversarios fundacionales.

Esto parará las actividades a nivel público, por lo que son muchos los trabajadores y estudiantes que tendrán un fin de semana largo. En cuanto al sector privado, serán los empleadores los que definirán si permitirán que puedan disfrutar de este asueto.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias