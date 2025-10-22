El feriado sorpresivo de octubre que te salvará el mes: quiénes podrán disfrutarlo







En la recta final de octubre, quienes esperan feriados antes de iniciar noviembre tendrán una gran noticia.

El calendario de feriados de octubre trae una gran sorpresa para muchos en la recta final del mes. Freepik

Octubre llega a su recta final y son muchos los que llegan sin energías a los últimos días del mes, por lo que es normal que miles miren el calendario de feriados para ver si encuentran un día de descanso extra. Si bien no afectará a todos, son muchos quienes para su sorpresa, podrán gozar de un merecido descanso.

Si bien este asueto no beneficiará a la mayoría de los argentinos, son varios los que aprovecharán un día no laborable y podrán tener un descanso a final del mes, así podrán arrancar noviembre con las energías renovadas.

Feriados Descanso Octubre trae un merecido descanso para muchos en la recta final del mes. Freepik Por qué es feriado el 24 de octubre de 2025 Cabe remarcar que no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, pero el viernes 24 de octubre sí será un día no laborable en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires. Ituzaingó, Ramallo y Suipacha celebrarán sus aniversarios fundacionales.

Esto parará las actividades a nivel público, por lo que son muchos los trabajadores y estudiantes que tendrán un fin de semana largo. En cuanto al sector privado, serán los empleadores los que definirán si permitirán que puedan disfrutar de este asueto.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

