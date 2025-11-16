Un descanso necesario para fin de mes: el feriado sorpresa de noviembre para Buenos Aires







Los bonaerenses podrán encontrar una gran ventaja en el calendario de feriados del mes.

La provincia de Buenos Aires tiene grandes novedades en su calendario de feriados. Freepik

Ya estamos en la recta final del año, por lo que es normal que no todos lleguen a esta etapa con las energías a tope. Se vuelve común buscar un descanso en cualquier fecha disponible además de los fines de semana, por lo que este mes traerá novedades en el calendario de feriados.

Este martes 25 de noviembre será la gran oportunidad para muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires, quienes disfrutarán de una jornada no laborable. Si bien no es para todos, son varios los afortunados que podrán aprovechar este asueto.

Feriados Este feriado beneficia a varios vecinos de la provincia de Buenos Aires. Dreamstime Por qué es feriado el 25 de noviembre de 2025 Si bien esto no formará parte del calendario nacional de feriados, los partidos de Olavarría y Presidente Perón conmemoran su aniversario fundacional. En esa misma línea, la localidad de Dennehy del partido de Nueve de Julio también celebrará su nacimiento.

Estos serán de alcance local, por lo que las actividades públicas serán las primeras favorecidas de la jornada no laborable. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores para ver si se adhieren o no al día de asueto.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

