El Gobierno decretó feriado el 13 de noviembre en Buenos Aires: a qué se debe

Lo primero que hace uno cuando llega la recta final del año es buscar un día libre en el calendario de feriados. Es normal que a esta altura del 2025 las energías no estén a tope y cualquier descanso se convierte en una pausa necesaria para poder afrontar la parte más dura del verano.
En este marco, después de muchas especulaciones, habrá un día no laborable que favorecerá a miles de trabajadores y estudiantes. Será el jueves 13 de noviembre y ya fue confirmado como asueto por parte de las entidades estatales.
Por qué es feriado el 13 de noviembre de 2025
Cabe remarcar que este día en particular no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional y solo será local. El partido de Salliqueló celebrará su aniversario fundacional, pero no será el único que estará de festejos.
La localidad de Arribeños, del partido de General Arenales, también conmemorará su fundación. Esto afectará las actividades del sector público, que podrán gozar de un merecido descanso. Por su parte, el resto deberá esperar la decisión de sus empleadores sobre si se adhieren o no al asueto.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
