El Gobierno decretó feriado el 13 de noviembre en Buenos Aires: a qué se debe







Habrá una sorpresa en el calendario de feriados de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno anunció novedades en el calendario de feriados de la provincia de Buenos Aires. Freepik

Lo primero que hace uno cuando llega la recta final del año es buscar un día libre en el calendario de feriados. Es normal que a esta altura del 2025 las energías no estén a tope y cualquier descanso se convierte en una pausa necesaria para poder afrontar la parte más dura del verano.

En este marco, después de muchas especulaciones, habrá un día no laborable que favorecerá a miles de trabajadores y estudiantes. Será el jueves 13 de noviembre y ya fue confirmado como asueto por parte de las entidades estatales.

Feriados Descanso Estos feriados son ideales para aprovechar y descansar en la recta final del año. Freepik Por qué es feriado el 13 de noviembre de 2025 Cabe remarcar que este día en particular no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional y solo será local. El partido de Salliqueló celebrará su aniversario fundacional, pero no será el único que estará de festejos.

La localidad de Arribeños, del partido de General Arenales, también conmemorará su fundación. Esto afectará las actividades del sector público, que podrán gozar de un merecido descanso. Por su parte, el resto deberá esperar la decisión de sus empleadores sobre si se adhieren o no al asueto.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

