El feriado que no sabías que necesitabas: que pasará el 18 de noviembre

Una pausa clave en la recta final del año se suma al calendario. Los feriados locales traen descanso, festejos y planes para disfrutar al máximo.

El 18 de noviembre suma feriados en algunos rincones del país y despierta el interés de muchos. Pixabay

El calendario avanza y, con él, la cuenta regresiva hacia el cierre de año se acelera. En medio del cansancio acumulado por la rutina laboral o académica, los feriados se transforman en pausas revitalizantes que permiten recargar energías y renovar el ánimo para encarar lo que queda del año.

El 18 de noviembre abre una nueva ventana de descanso en la provincia de Buenos Aires. No forma parte del esquema nacional, pero tiene un carácter local muy especial: algunas comunidades celebrarán un hito que conecta directamente con su identidad.

feriados En plena cuenta regresiva hacia fin de año, los feriados del 18 de noviembre ofrecen un merecido respiro para cargar energías y salir de la rutina. Pixabay Por qué es feriado el 18 de noviembre de 2025 En Ferré, localidad ubicada en el partido de General Arenales, el 18 de noviembre marca un nuevo aniversario fundacional. Este pequeño pueblo del noroeste bonaerense celebra con actividades culturales, desfiles y propuestas para toda la familia que refuerzan el sentido de pertenencia.

Por otro lado, en el municipio de Monte, también se conmemora la fundación oficial con un feriado exclusivo para sus habitantes. Las festividades locales incluyen encuentros comunitarios, espectáculos artísticos y actos escolares que rememoran la historia del lugar.

Ambas celebraciones reflejan la importancia de las fechas simbólicas en el interior de la provincia. A diferencia de los feriados nacionales, estos días refuerzan los lazos sociales y mantienen vivas las tradiciones propias de cada región.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

