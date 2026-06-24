Un hombre murió aplastado por un árbol mientras cortaba leña con una motosierra + Agregar ámbito en









El trágico episodio tuvo lugar en el paraje Mallín Ahogado, a escasa distancia de El Bolsón, donde trabajaron los servicios de emergencia.

El operativo que tuvo lugar tras el incidente en Río Negro.

Un trágico accidente forestal conmocionó a Mallín Ahogado, en Río Negro, este lunes por la tarde. Un vecino que transitaba por la zona descubrió el cuerpo de la víctima atrapado bajo un pesado tronco. El siniestro ocurrió minutos antes de las 18:00 horas, mientras el residente recolectaba combustible para su hogar. En pleno trabajo de tala con una motosierra, la estructura forestal cedió de forma imprevista y lo aplastó por completo, causándole la muerte.

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Tras el hallazgo, el vecino alertó de inmediato a las autoridades mediante una llamada al 911. Al sector, ubicado a corta distancia de El Bolsón, arribó un amplio despliegue de emergencia. El operativo conjunto estuvo integrado por efectivos policiales, peritos de Criminalística, Bomberos Voluntarios, brigadistas del Splif y personal médico del hospital local, quienes trabajaron de forma coordinada en la escena.

Mallín Ahogado (1) El trágico hecho ocurrió en Mallín Ahogado

La Fiscalía investiga el hecho como un fatal accidente en Mallín Ahogado Confirmado el fallecimiento, la Fiscalía tomó las riendas del caso y dispuso las pericias de rigor para esclarecer las causas del siniestro y lograr la identificación oficial de la víctima. Paralelamente, el Gabinete de Criminalística determinó que no hubo intervención de terceros, lo que consolidó la teoría de que se trató de un fatal accidente laboral.

Las autoridades avanzan con los trámites para dar aviso a la familia, una tarea compleja debido a que la víctima aún no fue identificada de manera formal. Mientras tanto, la Fiscalía espera los informes periciales definitivos para determinar los siguientes pasos legales.