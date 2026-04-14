El Gobierno busca destrabar el conflicto de los colectivos y convoca a las empresas del AMBA ante amenazas de paro

El objetivo es mermar el impacto en los usuarios y que se normalice el funcionamiento. El encuentro estará a cargo de la Secretaría de Transporte.

El Gobierno mantendrá este martes una reunión clave con las cámaras empresarias del transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , en un intento por avanzar en una salida al conflicto por los subsidios que ya impacta en la frecuencia de los colectivos .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro, encabezado por la Secretaría de Transporte , se realizará desde las 11 y tendrá como eje una “reestructuración integral del sistema”.

Participarán representantes de las cinco principales entidades del sector: AAETA , CEUTUPBA , CTPBA , CETUBA y CEAP , quienes integrarán una mesa técnica para analizar alternativas.

Uno de los puntos centrales será la deuda por subsidios que mantiene el Estado, estimada en cerca de $120.000 millones , además de los mecanismos para su cancelación.

Se trata de la segunda reunión entre las empresas y el secretario de Transporte , Fernando Herrmann , en medio de un conflicto que derivó en una reducción de frecuencias en distintas líneas del AMBA.

Las compañías advirtieron que continúan operando con “condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas”, aunque aseguraron que intentan sostener el servicio para no perjudicar a los usuarios.

En ese sentido, la administración de Javier Milei enfrenta un dilema para resolver la crisis en el transporte.

Por un lado, podría aumentar los subsidios, lo que implicaría un mayor gasto fiscal, una opción que el Gobierno busca evitar. Por otro, podría habilitar una nueva suba del boleto, con impacto directo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el bolsillo de los pasajeros.

El impacto del combustible

Uno de los reclamos principales del sector está vinculado al costo del gasoil. En la última actualización oficial, se tomó como referencia un valor de $1744,15 por litro, mientras que actualmente las empresas lo estiman en $1915 por litro, lo que representa una diferencia del 9,8%.

Además, el combustible acumuló un aumento superior al 25% en el último mes, lo que presiona sobre la estructura de costos del sistema.

Las propuestas empresarias

Según trascendió, las cámaras llevarán a la reunión distintas alternativas para amortiguar el impacto del combustible en la tarifa y para avanzar en un esquema de pago de la deuda.

transporte colectivo La situación se plasma en todo el AMBA. Archivo

El objetivo es lograr un equilibrio que permita sostener el servicio sin trasladar completamente los costos a los usuarios.

En paralelo, las empresas mantuvieron un encuentro con autoridades de Buenos Aires, donde acordaron avanzar en un esquema que priorice el sostenimiento de las fuentes de trabajo.

Desde el gobierno provincial indicaron que en los próximos días definirán la estructura de costos correspondiente al segundo cuatrimestre.

El conflicto refleja las tensiones estructurales del sistema de transporte público, atravesado por el aumento de costos, la reducción de subsidios y la necesidad de mantener un servicio esencial para millones de personas.

La reunión de este martes será clave para determinar si se alcanza un acuerdo que evite una profundización del conflicto o si, por el contrario, la crisis continuará afectando la movilidad en el AMBA.