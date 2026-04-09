Paro de colectivos: el Ministro de Transporte bonaerense alertó que "muchas líneas están al borde de la quiebra"

Lo aseguró el Martín Marinucci. Además, sostuvo que “el impacto que genera la estructura de costo, este aumento de combustible, definitivamente hace inviable el sistema”.

Desde hace días hay cese de servicios y ahora retencion de tareas por falta de pagos.

El aumento del precio del gasoil profundizó la crisis en el sistema de transporte público de la provincia de Buenos Aires. Desde hace días se registran reducciones en las frecuencias , sumado a los conflictos laborales y dificultades operativas en distintas líneas de colectivos. “Muchas empresas de colectivos están al borde de la quiebra” , advirtió Martín Marinucci, el ministro de Transporte bonaerense.

En declaraciones a Infobae en Vivo, el ministro de Transporte bonaerense advirtió sobre la gravedad del escenario y sostuvo que “el impacto que genera la estructura de costo, este aumento de combustible, definitivamente hace inviable el sistema”. En ese sentido, remarcó que “es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan”.

Las líneas interjurisdiccionales, que cruzan la avenida General Paz y conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, son las más afectadas, con una reducción de frecuencias superior al 30% en los últimos días. En tanto, las líneas provinciales mantienen servicios, aunque con recortes menores, en un contexto en el que las empresas argumentan que la decisión responde a la imposibilidad de afrontar el aumento de costos.

Desde la provincia señalaron que la disminución de frecuencias implica un incumplimiento de los contratos de concesión vigentes. “Hoy se incumple el convenio, el contrato de concesión que tienen las empresas”, explicó Marinucci, y agregó que las compañías “se comprometen y se firma una determinada frecuencia con sus paradas correspondientes en determinados horarios, con lo cual ahí es donde se está incumpliendo”.

El ministro aseguró que “es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan”.

El conflicto también involucra a los trabajadores del sector. Gremios denunciaron demoras en el pago de salarios, lo que derivó en la interrupción de servicios en algunas líneas. En este marco, las empresas solicitaron anticipos de subsidios para poder afrontar los costos operativos y cumplir con sus obligaciones laborales.

El sistema de transporte en la provincia se sostiene a través de subsidios estatales. Según detalló el ministro, el Gobierno bonaerense destina unos $65.000 millones mensuales para mantener la tarifa por debajo del costo real del servicio. Este esquema alcanza a las líneas provinciales (200 a 499) y municipales (desde la 500), que reciben aportes para cubrir el desfase entre la tarifa técnica y el valor abonado por los usuarios.

Marinucci también apuntó a la deuda del Estado nacional con la provincia. Indicó que existen pagos pendientes vinculados al atributo social por unos $16.000 millones, y que además no se transfirieron cerca de $46.000 millones correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero. Según explicó, esta situación agrava las dificultades del sistema.

Subsidios, costos y riesgo de quiebra

paro de Colectivos provincia de Benos Aires.jpg El Gobierno bonaerense decidió adelantar subsidios correspondientes a abril y elevar el porcentaje de anticipo al 60%. IP

En relación con los costos, el funcionario precisó que el combustible representa aproximadamente el 15% de la estructura total. La suba del gasoil, sumada a la exigencia de pago en efectivo por parte de las petroleras, profundizó el desequilibrio financiero de las empresas.

Frente a este escenario, el Gobierno bonaerense decidió adelantar subsidios correspondientes a abril y elevar el porcentaje de anticipo al 60%. “Se trata de una medida excepcional” para sostener la prestación del servicio, indicaron desde la cartera de Transporte.

El ministro advirtió además sobre el riesgo de quiebra de empresas del sector. “El mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”, sostuvo.

Por último, el funcionario planteó la discusión sobre el financiamiento del sistema y cuestionó la falta de coparticipación del impuesto a los combustibles por parte de la Nación. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la tarifa técnica del transporte de colectivos asciende a $1.950, mientras que el valor que pagan los usuarios es inferior y la diferencia se cubre mediante subsidios.