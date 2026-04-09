El Gobierno aplicará multas a las empresas de colectivos por la reducción en la frecuencia

La Secretaría de Transporte advirtió una disminución en la cantidad de unidades en circulación respecto de la jornada anterior, pese al pago de subsidios correspondiente al cuarto día hábil de abril. La CNRT inició actas de infracción y anticipó sanciones a las prestatarias que no garanticen niveles adecuados de servicio.

La CNRT anunció que aplicará multas a las empresas de colectivos que no garanticen el servicio.

La Secretaría de Transporte informó este jueves que detectó una disminución en la cantidad de colectivos en circulación en comparación con la jornada previa y anunció la aplicación de multas a las empresas que no cumplan con la frecuencia del servicio. Según precisó el organismo a través de un comunicado oficial, la fiscalización está siendo llevada adelante por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que verificó una baja en el número de unidades en calle durante el día de la fecha.

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La advertencia oficial se produjo, según el comunicado oficial, "luego de que el Gobierno efectuara el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, en línea con el cronograma previsto". Ante este escenario, la CNRT inició el labrado de actas de infracción y avanzará con la aplicación de sanciones económicas a las compañías que no aseguren una prestación adecuada para los usuarios del servicio público.

La Secretaría de Transporte recordó además que, en caso de interrupción del servicio durante cinco días consecutivos o diez alternados dentro de un mismo año calendario, la situación puede ser considerada "como abandono del servicio por parte del operador".

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de la medida es garantizar el correcto funcionamiento del transporte público y resguardar a los usuarios frente a eventuales fallas en la prestación. La decisión se conoce en medio de reclamos de pasajeros por demoras y reducción en las frecuencias en distintas líneas, especialmente en horarios de alta demanda.

El Gobierno anunció la aplicación de multas a las empresas que no garanticen el servicio.

En tanto, este jueves se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte para discutir el reclamo por mayores subsidios para cubrir el aumento del gasoil y evitar nuevos conflictos que afecten el servicio en el AMBA.

El encuentro fue programado para las 11 en la sede de la cartera de Transporte, adonde asistirán representantes de las cámaras CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA.

Paro de colectivos: qué líneas no funcionan

El impacto más fuerte se concentra en un grupo reducido de líneas que directamente no prestan servicio este jueves. Hasta el momento, son cinco las afectadas: 303, 333, 407, 437 y 707, correspondientes en su mayoría a la empresa MOGSM.

De todos modos, existe incertidumbre sobre otras líneas que aún no confirmaron su adhesión a la medida, por lo que el panorama podría modificarse a lo largo del día

Qué líneas de colectivos funcionan este jueves 9 de abril

A pesar del conflicto, una gran cantidad de líneas continúan prestando servicio, aunque con una reducción de frecuencia del 30 %. En total, al menos 196 líneas confirmaron que seguirán operativas durante la jornada.

Entre ellas se encuentran: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 114, 115, 117, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 194, 195, 197, 202, 203, 214, 218, 228A, 236, 237, 239B, 242, 247, 253, 263A, 263B, 266, 269, 271, 273, 276, 283, 284, 293B, 295, 298, 299, 302, 303, 310, 317, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 336, 338, 365, 370, 373, 378, 384, 385, 386, 388, 392, 395, 403, 405, 406, 410, 418, 429, 435, 436, 441, 443B, 448, 500 F.Varela, NOR La Plata, 501 F. Varela, SUR La Plata, 503 San Vicente, 503 Merlo, ESTE La Plata, 504 F. Varela, 504 Ituizangó, 504 Merlo, 507 F. Varela, 507 Escobar, 510 Pilar, 514 Alm. Brown, 518 La Plata, 520 La Plata, 520 Lanús, 522, 523, 524, 527, 564, 583, 622, 624, 628, 630, 634, 635, 670, 741.

Hasta cuándo dura el paro de colectivos

El conflicto no tiene una fecha de finalización definida. Desde la UTA señalaron que la medida se mantendrá hasta que las empresas regularicen el pago de los salarios adeudados.

De esta manera, el servicio en el AMBA continuará condicionado mientras persista la falta de cumplimiento salarial, en un contexto que vuelve a poner en tensión al sistema de transporte y afecta directamente a miles de pasajeros en la región.