Una adolescente de 17 años murió en Mendoza tras volcar de un cuatriciclo + Agregar ámbito en









Una de las hipótesis sostuvo que habría intentado acomodarse el casco mientras circulaba. Como resultado del siniestro, sufrió graves heridas y previo a fallecer recibió asistencia médica.

El hecho fue a última hora de este domingo y la joven fue identificada como Agustina Micaela Spisso. @agusspisso_ (IG)

Una adolescente de 17 años falleció en Mendoza luego de protagonizar un accidente en cuatriciclo en la localidad de San Martín. Tras volcar, por motivos que ahora son materia de investigación, la víctima sufrió graves heridas y, pese a la asistencia recibida, los médicos constataron su deceso.

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El hecho fue a última hora de este domingo y la joven fue identificada como Agustina Micaela Spisso. Una de las hipótesis de la Justicia local es que habría intentado acomodarse el casco mientras circulaba, situación que pudo haber provocado la pérdida del control.

Una adolescente murió en Mendoza tras volcar de un cuatriciclo Spisso fue asistida por personal de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Perrupato. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron su fallecimiento. La comunidad de su secundario -Escuela N.º 4 Libertador Simón Bolívar- compartió un sentido pésame por su partida.





La institución expresó que siente "con profundo pesar el fallecimiento de su querida estudiante Agustina, de 5.º 4. Permanecerá en nuestros corazones siempre”.

La adolescente vivía junto a su familia —sus padres y dos hermanos— en el distrito mendocino de Buen Orden, en el departamento de San Martín. La Oficina Fiscal quedó a cargo de la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el fatal accidente y para intentar reconstruir los momentos previos al vuelco.

La institución expresó que siente "con profundo pesar el fallecimiento de su querida estudiante Agustina, de 5.º 4". Los Andes Murió un árbitro de fútbol en Mendoza tras un brutal choque frontal en la ruta 60 Un árbitro de fútbol de 48 años murió tras un choque frontal en la ruta 60, en Maipú, Mendoza, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. La víctima fue identificada como Óscar Fernández, conocido como “Chacha”, quien había sido trasladado al Hospital Central tras sufrir graves lesiones en el accidente. El siniestro ocurrió el domingo alrededor de las 20:30, cuando Fernández circulaba a bordo de un Peugeot 504 y, al salir del callejón Piperbo, fue impactado por una Volkswagen T-Cross. De acuerdo con medios locales, el segundo vehículo habría realizado una maniobra de adelantamiento sobre la mano contraria. Fernández era conocido en la zona por su participación como árbitro en distintos torneos de fútbol amateur del Este de Maipú. El hombre era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

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