El rechazo a la reforma laboral se hizo sentir en las provincias con paros y marchas + Seguir en









Hubo marchas en las calles céntricas de Tucumán, Córdoba, Catamarca, Rosario, Jujuy y Neuquén. "No alcanza con una paro aislado sino que hay que construir un plan de lucha", sostuvo Federico Giuliani, secretario General de ATE de La Docta.

En Córdoba hubo una importante concentración de gremios estatales y de docentes.

La adhesión de los gremios del transporte público, de la educación y estatales, entre otros, lograron que se hiciera sentir con fuerza en las provincias el paro de 24 horas al que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT), en contra del proyecto de reforma laboral que trata la Cámara de Diputados. Pese a que la central no convocó a marchar, en Tucumán, Córdoba, Catamarca, Rosario, Jujuy y Neuquén hubo importantes marchas. "No podemos permitir este avance sobre nuestros derechos, que ha costado la vida y la sangre de tantos compañeros y compañeras a lo largo de la historia del movimiento obrero argentino", expresó Santiago Alonso, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), que encabezó la protesta en su provincia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión de la CGT de parar provocó un fuerte impacto en todo el país y fue clave que se sumaran a la medida de fuerza todos los gremios del transporte, como choferes de colectivos (UTA), Camioneros, la Confederación Argentina de Transporte, la CATT, como la UGATT; ferroviarios enrolados en La Fraternidad y la Unión Ferroviaria y los aeronáuticos de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). A ellos se sumaron los poderosos gremios de estatales ATE y las centrales CTA Autónoma y CTA de los Argentinos; más los de la educación CTERA, UDA y SADOP, junto a sus representaciones provinciales, entre otros.

tucu Gremios, organizaciones sociales y sindicatos docentes protestaron frente a la Casa de Gobierno en contra de la reforma laboral. Por la sumatoria de organizaciones el paro se hizo sentir, a pesar de los intentos sobre la hora de la Casa Rosada de tratar de desactivarlo o restarle fuerza. En algunas provincias, pese a que la CGT convocó a parar sin movilización, hubo marchas en las capitales de provincias. En Tucumán, el epicentro fue la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, en donde estatales, docentes, ferroviarios y movimientos sociales se concentraron al mediodía. "El Gobierno ya dejó 63.000 trabajadores estatales en la calle y va por un 10% más. Esto quiere decir que 30.000 compañeros más se quedaría en la calles", expresó a Ámbito, Jorge Flores, referente de ATE provincial. "Este Gobierno es un desastre para los trabajadores del Estado. Hubo y hay despidos, amenazas, organismos que se cerraron y ahora van contra la coparticipación, la base de la recaudación de las provincias", cerró.

Protesta en La Docta En Córdoba, por la adhesión de UTA y entidades similares de esta provincia, no hubo transporte urbano e interurbano. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) adhirió, por lo que las oficinas públicas estuvieron casi vacías, excepto las emergencias. Como a la medida de fuerza se sumó la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), se suspendieron los cuatro partidos previstos para la apertura de la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido que Instituto debía jugar en Alta Córdoba con Atlético Tucumán se pasó para este viernes, a las 20. También fue clave que se sumaran a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Empleados Gráficos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren).

"No alcanza con una paro aislado sino que hay que construir un plan de lucha donde podamos exigir el tema del salario y los puestos de trabajo, tanto en el sector público como privado. El caso de FATE expresa el industricidio que comete este Gobierno con la apertura indiscriminada de importaciones", manifestó a este medio Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba. "El gobernador Martín Llaryora nos va a seguir encontrando en estas calles, en el centro de la ciudad, para decirle no a la reforma laboral que es nefasta y que va en contra de toda la clase trabajadora", agregó la secretaria de Relaciones Institucionales de la Central y Secretaria de Prensa y miembro del Consejo Nacional de ATE, Julia Giuliani.

La capital de Jujuy fue la caja de resonancia de la medida de fuerza nacional y se expresó en la nula actividad en entidades estatales, los bancos estuvieron cerrados y hubo marcha de estatales, gremios que no integran la CGT, organizaciones sociales y políticas. Tras concentrar en la céntrica Plaza Belgrano, una columna de gremios docentes del CEDEMS, maestros de ADEP, la agrupación El Hormiguero, universitarios de ADIUNJU, APUAP, SEOM y SADOP, entre otros, marcharon bajo la consigna "No a la reforma laboral de Javier Milei, Aumento de salario Ya". En Catamarca la jornada de protesta tuvo punto de concentración en la Plaza 25 de Mayo, en donde se manifestaron distintos sectores sindicales, sociales, estatales de ATE, Jubilados Autoconvocados y partidos políticos. La mayoría de las entidades bancarias en esta provincia adhirieron al paro y solo mantuvieron atención reducida por ventanilla el Santander Río y el Nación. catamarca Las calles céntricas de San Fernando del Valle de Catamarca fueron el escenario de la protesta. En Rosario también hubo marchas En Rosario (Santa Fe) no hubo una convocatoria unificada, por lo que en distintos horarios recorrieron las calles céntricas los sindicatos y gremios que adhirieron al paro nacional. La más nutrida de las columnas fue la de Empleados de Comercio, que se destacó por convocatoria y recorrido. La Bancaria también salió a la calle y marchó por la Peatonal San Martín con bombos y platillos, con los bancos de la ciudad cerrados en su totalidad. Pasado el mediodía, coparon arterias céntricas varios partidos políticos y organizaciones de izquierda, como el Polo Obrero, del PTS, Pan y Rosas y el FIT, que concentraron en la Plaza 25 de Mayo. Por la ausencia de colectivos, el movimiento comercial fue mínimo y las reparticiones estatales estuvieron vacías, tanto provinciales como nacionales. En el sur Con actividades mínimas en Neuquén y guardias esenciales, la capital provincial fue el epicentro de las movilizaciones. La concentración principal se realizó a las 11 en el monumento a San Martín, a donde confluyeron sindicatos estatales, docentes y organizaciones sociales. Los dirigentes sindicales que encabezaron la movilización hicieron discursos en los que reiteraron el rechazo al proyecto de reforma laboral, al que calificaron como un retroceso en materia de derechos laborales y un ataque a la negociación colectiva. La secretaria general del gremio docente ATEN, Fany Mansilla, cuestionó a los legisladores que respaldan la iniciativa: "A todos los diputados que van a votar por el sí, van a quedar en la historia por haber votado por esta definición oscura en contra del pueblo argentino. Esto va a traer desamparo, va a traer desprotección y una crueldad absoluta". En consonancia con su par de educación, el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), Santiago Alonso, expresó un rechazo total al proyecto. "Es una lástima que hayan hecho campaña diciendo que iban a defender a los trabajadores y después terminen votando a favor de una reforma que atenta contra nuestros intereses como clase", afirmó a los medios presentes. "No podemos permitir este avance sobre nuestros derechos, que ha costado la vida y la sangre de tantos compañeros y compañeras a lo largo de la historia del movimiento obrero argentino", cerró.

Temas Córdoba

Neuquén

Tucumán

Jujuy

Rosario