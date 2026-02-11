Una mujer afirmó que un therian atacó a su hija: "La mordió en el tobillo" + Seguir en









Se trata de personas que aseguran sentirse animales y adoptan sus comportamientos en la vida cotidiana. Este hecho ocurrió en la ciudad de Jesús María.

Los Therian se comportan como animales. Se los suele reconocer por el uso de máscaras, colas o caminar en cuatro patas. Los más frecuentes suelen ser lobos, zorros, perros y felinos, aunque también hay quienes se reconocen en aves o reptiles.

Una mujer afirmó que un "therian" atacó a su hija mientras caminaba por la ciudad Jesús María, una localidad ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, la capital provincial. Todo comenzó cuando cuatro personas comenzaron a olfatearla y luego, la mordieron.

Se trata de personas que aseguran sentirse animales, adoptan sus comportamientos en la vida cotidiana. Esta vivencia puede manifestarse en distintos niveles, desde lo neurológico, psicológico y físico.

Según expresó la madre en diálogo con la radio Somos el Norte, el hecho ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento. “Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear un poco. Usaban máscaras. Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo, pero eran una bandita de tres o cuatro más o menos”, ratificó.

Sin embargo, el episodio no fue reciente. La adolescente de 14 años le contó a la madre luego de observar la difusión por redes sociales y medios de comunicación de la nueva tendencia therian de las últimas semanas. “No pudo verlos porque ella se asustó después en un momento. La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian”, explicó.

Hasta el momento, fuentes policiales de la provincia de Córdoba confirmaron que no hay ninguna denuncia radicada.

Qué es ser un "therian" El término therian proviene de therianthrope, palabra de raíz griega que combina ther (bestia) y anthropos (humano). En su uso actual, describe a personas que experimentan una identificación interna con un animal no humano. El animal que eligen recibe el nombre de teriotipo (o theriotype). Además, estos personajes se identifican con ellos y aseguran que no se trata de un juego o de una moda pasajera, sino de una forma de percibirse en la vida.

