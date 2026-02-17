Córdoba: rescataron a seis adultos y dos menores por la creciente del río San Guillermo

El operativo se realizó en la localidad de Villa San Isidro. Las víctimas quedaron aisladas por el aumento del caudal. Intervinieron Bomberos Zapadores y Defensa Civil.

Seis adultos y dos menores fueron rescatados en la localidad de Villa San Isidro, Córdoba , tras quedar aislados por la creciente del río San Guillermo . El operativo se llevó a cabo durante la tarde del lunes 17 de febrero de 2026.

El rescate fue realizado por Bomberos Zapadores y Defensa Civil de la provincia , que movilizaron equipos y embarcaciones para evacuar a las personas. Las víctimas se encontraban en una zona rural afectada por el aumento repentino del caudal del río.

Las lluvias registradas en la región en las últimas horas provocaron el desborde del río San Guillermo , lo que impidió el acceso terrestre a la zona. Las autoridades locales recomendaron a la población evitar acercarse a las áreas inundadas.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que los rescatados fueron trasladados a un centro de evacuados en la localidad. No se reportaron heridos graves.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por lluvias y tormentas en la provincia de Córdoba. Se espera que el caudal del río continúe elevado en las próximas horas.

Creciente sorpresiva

La crecida fue inesperada y alteró la tranquilidad del Villa de Soto. Acudieron al lugar para asistir a los afectados. el Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto a los Bomberos Voluntarios, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y efectivos de la Departamental Cruz del Eje.

Luego del rescate, las ocho personas rescatadas fueron conducidas a un sector seguro y se constató que “se encontraban en buen estado de salud, sin necesidad de asistencia médica”.

Según un informe, la creciente sorprendió a las familias que estaban cerca del río, lo que obligó a desplegar un protocolo de rescate conjunto. La jornada cerró sin lesionados ni daños personales.

En otro lugar, una mujer debió ser rescatada en el Dique Los Molinos. Estaba practicando deportes acuáticos. Tiene 39 años y oriunda de Mar del Plata. El accidente ocurrió cuándo intentó ejecutar una maniobra con una tabla de surf. La turista fue trasladada hasta el interior de la lancha y permaneció allí inmovilizada.