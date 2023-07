Una mansión de Hollywood no encuentra dueño por un hecho tétrico e histórico

Una joya arquitectónica que se encuentra en las Colinas de Hollywood no puede venderse por una razón tétrica y mediática.

Lo más extraño de la situación es que no queda nada de aquella polémica mansión. Trent Reznor , fundador de la legendaria banda de rock Nine Inch Nails y último inquilino, montó en su lugar su estudio de grabación y residencia.

mansión.jpg

Vale aclarar que la casa fue demolida en el mismo lugar “los nuevos propietarios del lugar lo sustituyeron por una mansión de 1.600 metros cuadrados, con nueve dormitorios y 13 cuartos de baño. Ya en 2010, los nuevos propietarios solicitaron un cambio de dirección para borrar, en la medida de lo posible, las huellas relacionadas al trágico episodio. En la actualidad, entre los números 10048 y 10052 de Cielo Drive no está el número 10050, sino el 10066, el último de la calle”, detalla el artículo publicado por El País.

El dueño no sabe cómo vender la casa

Jeff Franklin, productor y actual dueño del lugar no sabe cómo vender la casa: “Lleva más de diez años a la venta y no ha dejado de bajar de precio desde entonces: 97 millones en 2019, 85 en enero de 2022 y menos de 70 tras el último reajuste. La revista Architectural Digest considera que podría resultar una inversión “magnífica” si no fuese, claro, ‘porque se trata de un lugar maldito a cuya leyenda fúnebre ya casi nadie quiere asociarse’”, señaló Miquel Echarri en el mismo sitio.

En un dato relevante que surge en la revista House Beautiful, Franklin compró la propiedad en enero de 2000 a 6 millones de dólares e invirtió una fortuna en convertirla “en una de las joyas de la corona inmobiliaria de Benedict Canyon”. En ese sentido, El País indica que “Tal vez Franklin no tuvo en cuenta un dato: en una encuesta de 1997, el 87% de los habitantes de Los Ángeles declararon que ‘bajo ningún concepto’ estarían dispuestos a vivir en un lugar en que se ha cometido un crimen tan notorio. Y el 13% restante no dispone, al parecer, de 70 millones de dólares.