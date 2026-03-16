Una mujer manejó seis kilómetros a contramano en la Panamericana y desató un operativo policial

La conductora circuló por el carril rápido en sentido contrario a la altura de Campana. Hubo una persecución con varios patrulleros. Tras un choque durante el operativo, finalmente lograron interceptarla.

Momentos de extrema tensión se vivieron en la autopista Panamericana , a la altura de la ciudad de Campana, cuando una mujer condujo su auto a contramano por el carril rápido durante seis kilómetros. La maniobra obligó a desplegar un importante operativo policial para detenerla y evitar una tragedia.

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El episodio comenzó en la subida de la colectora norte y Chiclana , cerca de la planta de la empresa Holcim. Allí, automovilistas que circulaban en sentido correcto se encontraron inesperadamente con un Toyota Corolla que avanzaba en dirección opuesta, lo que generó escenas de peligro y maniobras bruscas para evitar choques frontales.

Ante la situación, se dio aviso a las autoridades y en cuestión de minutos se desplegó un operativo que incluyó casi una docena de patrulleros y móviles de seguridad vial del municipio .

Los efectivos intentaron interceptar el vehículo y obligar a la conductora a detenerse, pero la mujer no respondió a las señales de los policías ni a los gritos de otros conductores , y tampoco intentó detenerse en la banquina.

El trayecto terminó cerca de la intersección de Schinoni y la colectora sur, donde los efectivos montaron un operativo cerrojo para intentar bloquearle el paso.

El choque producido tras la persecución

Durante la persecución, varios móviles policiales se posicionaron estratégicamente para reducir la velocidad del vehículo y obligarlo a detenerse, mientras los automovilistas trataban de esquivar el coche que circulaba en sentido contrario.

El momento más crítico se registró a la altura del kilómetro 70 de la autopista, cuando una camioneta Toyota Hilux 4x4 chocó contra uno de los patrulleros que participaban del operativo.

choque panamericana Así quedó la camioneta tras el choque.

El impacto fue tan fuerte que se activaron los airbags de la camioneta, generando preocupación entre los presentes y obligando a intervenir rápidamente al personal de emergencias.

El conductor de la Hilux debió recibir asistencia médica en el lugar, mientras que los efectivos policiales involucrados también fueron trasladados a un hospital para su evaluación. Afortunadamente, según informaron fuentes oficiales, ninguno presentaba heridas de gravedad.

Tras varios minutos de tensión, los policías lograron interceptar y detener a la mujer que conducía el Toyota Corolla, poniendo fin a una peligrosa situación que podría haber terminado en una tragedia.

Una vez controlada la situación, se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado negativo.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la conductora se habría desorientado mientras manejaba y no supo cómo salir de la autopista o corregir el rumbo, lo que explicaría su comportamiento errático durante el recorrido.

El hecho generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por la zona y el video de lo ocurrido rápidamente se viralizó.

Por su parte, las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a la mujer a circular a contramano durante varios kilómetros en una de las autopistas más transitadas del país.