EEUU le pagó u$s4,76 millones a El Salvador por recibir migrantes deportados

Según documentos judiciales, EEUU le pagó a El Salvador u$s4,76 millones a cambio de más de 200 migrantes deportados , dentro de la campaña llevada a cabo por Donald Trump. Según trascendió, los papales exigen que los fondos no sean usados en asesoría legal a solicitantes de asilo a EEUU, entre otras condiciones.

Los detalles del acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele

Según el texto de la carta, el acuerdo no crea obligaciones bajo derecho internacional, por lo que cualquier diferencia será resuelta solo mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.

Por su parte, la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman declaró sobre el caso: "la correspondencia entre el Departamento de Estado de EEUU y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de forma significativa que las personas desaparecidas de EEUU a la infame prisión salvadoreña CECOT estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos".

Además, Skye Perryman explicó porque no hay ninguna garantía para los migrantes deportados: "el acuerdo sí se esforzó por garantizar que los fondos que EEUU proporcionó a El Salvador no se utilizaran para brindar atención de salud reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento", reza en un comunicado.