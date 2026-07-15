Monotributo: cómo apelar si ARCA me recategoriza de oficio

Una decisión del organismo puede cambiar tu situación ante el régimen y existe un mecanismo para pedir su revisión dentro del plazo previsto.

Para quienes están inscriptos en el monotributo , mantener actualizada la información fiscal es una obligación . Cuando los datos declarados no coinciden con los registros que analiza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , el organismo puede avanzar con distintas medidas de control.

Entre esas herramientas está la recategorización de oficio , un procedimiento que modifica la categoría del contribuyente sin que este haya realizado el trámite correspondiente. Si la decisión contiene errores o no refleja la situación real, la normativa contempla un mecanismo de apelación con plazos específicos y hasta la posibilidad de presentar pruebas.

La recategorización forma parte de las obligaciones periódicas del monotributo . Cada contribuyente debe revisar dos veces al año si continúa dentro de la misma categoría o si corresponde un cambio, tomando como referencia los últimos 12 meses de actividad. Para definir la categoría correcta, ARCA analiza distintos parámetros de la actividad económica:

Lo recomendado es controlar periódicamente la facturación acumulada, conservar toda la documentación respaldatoria, verificar que los movimientos bancarios puedan justificarse y revisar con frecuencia el Domicilio Fiscal Electrónico.

Si el contribuyente no lleva a cabo la recategorización cuando corresponde o informa datos incorrectos, el organismo puede iniciar una recategorización de oficio luego de detectar inconsistencias mediante sus sistemas de control. Para ese análisis, ARCA cruza información proveniente de cuentas bancarias, acreditaciones, consumos, billeteras virtuales, sistemas de pago electrónico y otros registros fiscales. Cuando esos movimientos no son compatibles con la categoría declarada, puede concluir que el nivel de actividad es superior o inferior al informado.

Uno de los puntos que genera más consultas tiene que ver con las transferencias bancarias . Si bien existen movimientos que no constituyen ingresos de la actividad, como préstamos o transferencias personales, esos importes pueden despertar alertas automáticas si el contribuyente no cuenta con la documentación que permita justificar su origen.

La comunicación de la recategorización llega al Domicilio Fiscal Electrónico, donde también se detallan los fundamentos de la decisión. Por ese motivo, lo mejor es revisar ese canal para evitar que los plazos legales transcurran sin respuesta. En los casos más graves, cuando ARCA detecta incumplimientos que exceden una diferencia de categoría, el contribuyente incluso puede quedar excluido del Monotributo y pasar al Régimen General, con la obligación de tributar IVA, Ganancias y el resto de los impuestos correspondientes.

Si no cumplís con las fechas o presentas inconsistencias, ARCA debe intervenir. Magnific

Paso a paso para apelar la recategorización de oficio

Quienes consideren que la recategorización aplicada por ARCA no refleja correctamente su situación pueden presentar un recurso administrativo para solicitar la revisión de la medida. La apelación debe realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico.

El procedimiento se desarrolla de manera online y requiere ingresar con CUIT y Clave Fiscal al servicio Presentaciones Digitales. Ahí mismo se debe elegir el trámite "Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término" y explicar los motivos por los cuales se considera incorrecta la decisión. Junto con el descargo, lo mejor es incorporar toda la documentación que permita respaldar la situación informada.

Entre los comprobantes que pueden acompañar la presentación están:

Extractos bancarios

Facturas emitidas

Contratos

Comprobantes de préstamos o transferencias personales

Otra documentación que acredite el origen de los movimientos observados

Si el plazo de 15 días hábiles ya venció, todavía existe la posibilidad de presentar un recurso fuera de término. En ese caso, el trámite también se realiza mediante Presentaciones Digitales, aunque corresponde seleccionar la opción "Recategorización de oficio del Monotributo – Recurso fuera de término".

Una vez ingresada la apelación, el organismo analiza la información aportada por el contribuyente antes de emitir una resolución definitiva. Si el planteo prospera, se deja sin efecto la recategorización y se restablece la categoría original. En caso contrario, la decisión administrativa queda firme y el monotributista deberá cumplir con las obligaciones correspondientes a la nueva categoría.