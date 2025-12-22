Tragedia en la Ruta 9: murieron 5 personas en el choque entre un auto y una camioneta + Seguir en









El hecho se produjo a la altura de Chañar Pozo, en la provincia de Santiago del Estero. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro.

Murieron cinco personas en un trágico choque en la Ruta 9.

Un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux chocaron este lunes en la Ruta Nacional 9, a la altura de Chañar Pozo, en la provincia de Santiago del Estero, dejando un saldo de al menos cinco muertos y tres heridos. El accidente trágico ocurrió alrededor de las 13 y obligó a interrumpir el tránsito mientras trabajaban en el lugar los equipos de rescate, especialistas en Criminalística y Bomberos Voluntarios que realizaron peritajes para esclarecer cómo se produjo el hecho y definir responsabilidades.

Por el momento, se sabe que la colisión fue frontal. En el Volkswagen Voyage viajaban cinco personas, mientras que en la Toyota Hilux se iban otras tres. Rápidamente llegaron al lugar policías, bomberos y personal de emergencia mientras las víctimas permanecían tendidas sobre la calzada.

Las autoridades informaron que el siniestro dejó cinco víctimas fatales y tres heridos de gravedad que fueron trasladados de urgencia al CIS Termas de Río Hondo para recibir atención médica. Por el momento, no se difundieron los nombres de los damnificados.

Los equipos de emergencia se quedaron en el lugar realizando tareas coordinando la asistencia y realizando las pericias de rigor.

Un brutal choque en Flores dejó a seis personas heridas Este domingo, un violento choque y vuelco dejó a seis personas con heridas de distinta consideración en el barrio porteño de Flores, luego de que un automóvil circulara durante varias cuadras a contramano y colisionara con otro vehículo.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Juan Bautista Alberdi y Lafuente, donde según fuentes oficiales, el conductor de un Citroën Elysee gris habría transitado al menos cinco cuadras a contramano antes de impactar contra una Chevrolet Tracker. Hasta el momento se logró establecer que son dos los vehículos involucrados en el accidente: un Citroën gris, que tenía paso, y la Chevrolet Tracker blanca, que cruzó en rojo. Tras el choque, uno de los vehículos volcó y la camioneta quedó lateralizada sobre la calzada, generando una importante interrupción del tránsito en la zona. Todos los ocupantes de ambos rodados pudieron salir por sus propios medios.

