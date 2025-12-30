Multas de tránsito 2026: cuáles son los plazos de prescripción vigentes + Seguir en









Antes de abonar una infracción conviene verificar si aún está vigente: según el tipo de falta y la jurisdicción, las sanciones pueden perder validez con el paso del tiempo.

Previo a abonar una infracción, el automovilista debe chequear si aún permanece vigente

En la Argentina, el régimen de tránsito se rige por la Ley Nacional N° 24.449, aunque su aplicación no es idéntica en todo el país. Provincias y municipios tienen la facultad de fijar criterios propios, lo que impacta directamente en aspectos clave como los plazos de prescripción de las multas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La prescripción implica que, si el Estado no inicia acciones para cobrar una infracción dentro de un determinado período, pierde el derecho a exigir su pago. En términos generales, la ley nacional establece que las faltas leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco, aunque estos plazos pueden variar según la jurisdicción donde se haya cometido la infracción.

Cuáles son las faltas graves Las faltas graves incluyen conductas que representan un mayor riesgo vial, como cruzar un semáforo en rojo, circular sin seguro o sin patente, o no presentar documentación obligatoria. En cambio, infracciones como estacionar en doble fila o exceder levemente la velocidad máxima suelen considerarse leves y prescriben en plazos más cortos.

Multas.webp Las faltas graves incluyen conductas que representan un mayor riesgo vial, como cruzar un semáforo en rojo, circular sin seguro o sin patente, o no presentar documentación obligatoria. Cada provincia fija sus propios tiempos: mientras que en CABA todas las multas prescriben a los cinco años, otras jurisdicciones aplican períodos que van desde seis meses hasta cinco años. Además, la prescripción puede interrumpirse si se inicia un proceso de cobro o si el infractor comete una nueva falta grave.

Por eso, antes de pagar una multa en 2026, es fundamental revisar su fecha, el tipo de infracción y la normativa local para confirmar si aún es exigible.

Temas Autos

multa

Tránsito