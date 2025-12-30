Calor extremo y cuidado del auto: cuáles son las partes que más pueden sufrir daños con las altas temperaturas + Seguir en









Las altas temperaturas no solo afectan a las personas: las altas temperaturas pueden provocar fallas mecánicas y acelerar el desgaste de piezas clave del vehículo si no se toman recaudos.

El calor extremo puede afectar seriamente los componentes del auto

Con la llegada del verano y las jornadas de temperaturas elevadas, los autos también quedan expuestos a un mayor nivel de exigencia. El calor extremo puede comprometer el funcionamiento de distintos sistemas y, en algunos casos, poner en riesgo la seguridad al volante. Conocer qué partes sufren más y cómo prevenir daños es fundamental para evitar averías costosas.

Cuáles son los puntos a tener en cuenta para cuidar el auto Uno de los puntos más sensibles es el sistema de refrigeración, encargado de mantener estable la temperatura del motor. En esta época trabaja al límite, por lo que resulta clave controlar el nivel del refrigerante, revisar mangueras, radiador, termostato y verificar que el electroventilador funcione correctamente. Un descuido puede derivar en un sobrecalentamiento grave.

Los neumáticos también padecen el calor. El aumento de la temperatura del asfalto eleva la presión interna y acelera el desgaste, incrementando el riesgo de reventones. Por eso se recomienda controlar la presión en frío y evitar maniobras bruscas. Algo similar ocurre con los frenos, que pueden perder eficacia si alcanzan temperaturas excesivas, especialmente en conducción exigente.

neumáticos.jpg Los neumáticos también padecen el calor. El aumento de la temperatura del asfalto eleva la presión interna y acelera el desgaste, incrementando el riesgo de reventones. Foto: x/@BeingsObserver Además, el sol intenso afecta al interior del vehículo: plásticos, tapizados y sistemas electrónicos pueden deteriorarse. El uso de parasoles, estacionar a la sombra y proteger la pintura con lavados y ceras adecuadas ayuda a prolongar la vida útil del auto.

Un mantenimiento preventivo y hábitos simples pueden marcar la diferencia para atravesar el verano sin sobresaltos y con el vehículo en óptimas condiciones.

