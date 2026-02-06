Venció la recategorización del monotributo: qué pasa si no lo hice + Seguir en









ARCA puede aplicar sanciones y recategorizar de oficio a quienes no cumplieron el trámite.

ARCA puede recategorizar de oficio y aplicar multas a los monotributistas que no realizaron el trámite. M1

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio por finalizado el plazo para realizar la primera recategorización del monotributo el 5 de febrero. Los contribuyentes que no realizaron el trámite deben revisar su situación fiscal. La actualización resulta clave, porque define la categoría y la cuota mensual que se abonará durante los próximos seis meses, de acuerdo con los ingresos y parámetros declarados.

La recategorización se habilitó tras la actualización de los topes del régimen simplificado, que registraron un aumento del 14,28% en línea con la inflación del segundo semestre de 2025. El nuevo esquema impacta en la facturación anual permitida, las cuotas mensuales y otros valores de referencia que rigen desde febrero.

No todos los monotributistas estaban obligados a realizar el trámite. La recategorización corresponde únicamente cuando los parámetros declarados en los últimos 12 meses superan o quedan por debajo de los límites de la categoría vigente. En los casos en los que no hubo cambios, el sistema mantiene automáticamente la categoría anterior.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos ARCA: qué pasa si no hice la recategorización del monotributo La falta de recategorización tiene consecuencias distintas, según la situación del contribuyente. Cuando correspondía bajar de categoría y el trámite no se realizó, no se aplican sanciones. En cambio, si el contribuyente debía subir de categoría y omitió la recategorización, ARCA puede aplicar multas.

El organismo se encuentra habilitado para imponer sanciones de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional. Además, cuenta con información de facturación y otros indicadores, lo que le permite recategorizar de oficio al monotributista y ubicarlo en la categoría correcta a partir de marzo.

Para el cálculo de la recategorización se toma en cuenta el período en el que se prestó el servicio, incluso si la factura se emitió o cobró con posterioridad. También se evalúan otros parámetros como el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y los alquileres. Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Cuotas vigentes del monotributo A partir de febrero de 2025, se deben abonar las siguientes cuotas: Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 para quienes prestan servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

Categoría D: $72.414,10 para servicios; $70.661,26 para bienes.

Categoría E: $102.537,97 (servicios); $92.658,35 (bienes).

Categoría F: $129.045,32 (servicios); $111.198,27 (bienes).

Categoría G: $197.108,23 (servicios); $135.918,34 (bienes).

Categoría H: $447.346,93 (servicios); $272.063,40 (bienes).

Categoría I: $824.802,26 (servicios); $406.512,05 (bienes).

Categoría J: $999.007,65 (servicios); $497.059,41 (bienes).

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios); $600.879,51 (bienes). Estas cuotas rigen para los contribuyentes que quedaron encuadrados en cada categoría tras la actualización.

