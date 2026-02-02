Vida en otros planetas: descubrieron una molécula en el espacio que refuerza la teoría de que no estamos solos en el universo + Seguir en









El estudio fue publicado en Nature Astronomy. Se trata de la partícula portadora de azufre más grande jamás detectada en el medio interestelar.

Este hallazgo permitió proyectar detecciones más difíciles y concluir que el registro de compuestos de azufre en el espacio está todavía en sus primeras etapas. MPE/NASA/JPL-Caltech

Un grupo de científicos detectaron una molécula orgánica compleja portadora de azufre jamás detectada en el medio interestelar. Este descubrimiento, publicado en Nature Astronomy, sirve de ayuda en la comprensión científica del origen cósmico de la química de la vida.

El compuesto identificado se llama 2,5-ciclohexadieno-1-tiona y reúne 13 átomos. El azufre es el décimo elemento más abundante en el universo y un componente fundamental de los aminoácidos, proteínas y enzimas en la Tierra. Si bien ya se habrían encontrado moléculas que contenían azufre similares en cometas y meteoritos, existía una desconcertante ausencia de moléculas grandes con azufre en el espacio interestelar.

Según afirmó Mitsunori Araki, investigador del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre y autor principal del estudio, “El azufre llegó a la Tierra desde el espacio hace mucho, mucho tiempo”. La detección de la molécula permitió cerrar parte de la brecha entre la química simple del espacio y los componentes más complejos hallados en cuerpos menores del Sistema Solar.

La molécula se localizó dentro de la nube molecular G+0.693–0.027, una región fría y densa de gas y polvo situada a unos 27.000 años luz de la Tierra, cerca del centro de la Vía Láctea. “Una nube molecular es donde ocurre la formación de estrellas”, explicó Valerio Lattanzi, coautor del trabajo.

Paso a paso del descubrimiento En primer lugar, el equipo científico sintetizó la molécula mediante una descarga eléctrica aplicada al tiofenol, un compuesto líquido con azufre, carbono e hidrógeno. Después de esto, obtuvo una huella espectral precisa, una especie de firma molecular. Esa información se comparó con datos recolectados por los radiotelescopios IRAM-30m y Yebes, ambos en España. La coincidencia confirmó la presencia del compuesto en la nube interestelar.

Este método permitió demostrar que el azufre no solo se encontraba oculto en hielos cósmicos, sino que también formaba parte de estructuras orgánicas más grandes en el gas interestelar. El hallazgo permitió a Araki proyectar detecciones más difíciles y concluir que el registro de compuestos de azufre en el espacio está todavía en sus primeras etapas. De acuerdo a los propios autores del estudio: "Se cree que las moléculas que albergan azufre han desempeñado un papel clave en los procesos biológicos de la vida en la Tierra y, por lo tanto, son de mucho interés cuando se encuentran en el espacio. Aquí informamos sobre la detección astronómica de un hidrocarburo cíclico de seis miembros que contiene azufre en el medio interestelar”.

