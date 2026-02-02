De cuánto es la fortuna de Nicki Minaj, la rapera fanática de Donald Trump + Seguir en









Una de las artistas más imponentes de los Estados Unidos, conocida tanto por su música como por sus opiniones.

Nacida en Trinidad y Tobago, pero Estadounidense por elección y fanática de Trump. Imagen: Dia Dipasupil/Getty Images

Nicki Minaj es una de las figuras más destacadas del hip-hop, conocida por sus álbumes exitosos, estilo versátil y una carrera que la ha posicionado como una de las raperas más influyentes. Su impacto en la música y la cultura pop la llevó a ser objeto de atención constante, por su arte, sus millones y sus opiniones fuera del escenario.

Además de su trayectoria musical, Minaj se encuentra en el centro de la escena mediática este año por su apoyo público al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una postura que ha generado polémica entre fans y críticos por igual. La rapera se ha declarado abiertamente admiradora de Trump y ha participado en eventos políticos vinculados al mandatario, lo que ha intensificado el interés sobre su figura más allá de la música.

Nicki Minaj La artista tiene un patrimonio de más de 100 millones y apoya a Donald Trump. Imagen: Billboard Quién es Nicki Minaj y por qué está en boca de todos Nicki Minaj, nacida Onika Tanya Maraj en Trinidad y Tobago, emigró a Estados Unidos siendo niña y se convirtió en una artista global tras el lanzamiento de su carrera en la escena del rap a mediados de la década de 2000. Su estilo único, habilidad lírica y presencia escénica la llevaron a la fama con numerosos éxitos que dominaron las listas de música, consolidándola como una de las raperas con mayor éxito comercial de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Minaj ha incursionado en múltiples negocios, desde giras mundiales hasta líneas de productos y contratos de marca, lo que complementó sus ingresos generados por la música y le permitió construir un considerable patrimonio. Su influencia trasciende la música y se extiende a la moda, los medios y el entretenimiento.

Trump y Minaj Durante la campaña del presidente, estuvo muy activa y brindó fuertemente su apoyo, tanto discursiva como económicamente. Imagen: CBC En 2026, Minaj se convirtió en noticia por su postura política: en un evento oficial en Washington D.C. dedicó palabras de respaldo a Donald Trump y se describió como “probablemente la fan número uno del presidente”, defendiendo sus iniciativas y desestimando las críticas que recibió por ello. Esta declaración fue ampliamente cubierta por los medios y ha generado debate sobre su papel como figura cultural y su vínculo con figuras políticas polarizantes.

Su apoyo no es aislado: la rapera se ha unido a eventos vinculados al programa “Trump Accounts”, apoyando políticas económicas impulsadas por Trump y anunciando contribuciones económicas para iniciativas relacionadas con ese plan, lo que ha profundizado la atención mediática sobre su transformación política reciente. De cuánto es el patrimonio de Nicki Minaj Según estimaciones financieras publicadas en 2026, el patrimonio neto de Nicki Minaj se sitúa alrededor de los 150 millones de dólares, una cifra que refleja sus ganancias por discos, giras, mercadería y acuerdos comerciales a lo largo de su carrera. Este patrimonio la ubica entre las raperas mejor pagadas del mundo, con ingresos diversificados que van más allá de la música e incluyen inversiones, licencias y productos de marca propios que han fortalecido su posición económica en la industria del entretenimiento.

