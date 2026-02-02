Plazo Fijo: ¿cómo ganar $50.000 en un 30 días? + Seguir en









Una de las herramientas más utilizadas por los ciudadanos argentinos: los rendimientos reales de esta operación.

¿Vale la pena el plazo fijo? ¿Cuánto invertir para ganar $50.000? Depositphotos

El plazo fijo es una de las opciones más confiables para ahorrar en Argentina en un contexto de crisis e incertidumbre económica. Este método no sólo otorga intereses para que el dinero no pierda valor, sino que también facilita el ahorro, ya que se trata de un monto que no se puede tocar durante un período determinado.

Para esta operación, hay un detalle que es de vital importancia si se desea aprovechar al máximo esta herramienta financiera. Las diferentes entidades bancarias dan distintas tasas de interés que pueden variar día a día, pero casi todas tienen algo en común: las operaciones realizadas a través del homebanking reciben tasas preferenciales.

inversiones plazo fijo Depositphotos La diferencia entre sacar un plazo fijo desde sucursal y homebanking Como se mencionó anteriormente, las entidades bancarias ofrecen tasas de interés diferentes a quienes eligen poner dinero en un plazo fijo a través del homebanking. El Banco de la Nación Argentina (BNA), por ejemplo, cuenta con un simulador que muestra esta diferencia.

Para operaciones en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%. Por otro lado, para quienes eligen el canal virtual, los números son otros: 26% de TNA y 29,34% de TEA, una diferencia importante.

Lo que debés invertir para ganar $50.000 Si se utiliza el simulador oficial de Plazo Fijo en Pesos del BNA, para ganar $50.000 en intereses a 30 días existen diferencias en el monto a invertir, según el canal elegido para realizar la operación. Vía sucursal, si se invierten $3.000.000, se obtiene una ganancia de $50.547,95 y un retorno total de $3.050.547,95. En cambio, si se elige hacerlo por homebanking, solo se deben invertir $2.350.000 y se obtienen $50.219,18, con un retorno total de $2.400.219,18.

Como se puede apreciar, la diferencia es significativa, por lo que, si lo que se busca es un mayor margen de ganancia, utilizar los canales virtuales podría ser la opción más rentable.

