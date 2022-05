Rescató a un caniche que se cayó al mar y se hizo viral: "Los perritos no hablan pero sé que me lo va a agradecer"

Una vez en la orilla, se lo entregó a uno de sus dueños. De inmediato, todas las personas que presenciaron la situación comenzaron a aplaudir al joven, que arriesgó su vida por el animal. “En ese instante me metí al agua y lo saqué”, explicó Cárdenas en declaraciones periodísticas.

Después del heroico salvataje, los dueños del perrito le ofrecieron dinero por su noble gesto, pero Pablo no aceptó. “Desde que mi mamá me regaló mi primer traje de neoprene que vengo acá. Ella siempre me dijo que había desperdiciado mi vida en la playa. Los perritos no hablan, pero van a hablar en el cielo y sé que me lo va a agradecer”, explicó Cárdenas.

Además, el salvavidas agregó que “en invierno en esta zona no hay guardavidas, entonces vengo por las dudas. Yo sabía que en algún momento iba a pasar algo así”.

Su accionar rápidamente se volvió tendencia pero, como desde hace algunos años no maneja redes sociales, Pablo tardó en saber del furor que generó su inmediata reacción. Recién se enteró cuando amigos y familiares le dijeron de la repercusión que tuvo su maravillosa acción.