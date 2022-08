Gaming: cuáles son las principales tendencias en el mundo de los videojuegos

Gaming.jpg Las principales tendencias en el mundo de los videojuegos este Día del Gamer.

No hace falta decir que es difícil estar al día con todo lo que compone el ecosistema de los videojuegos. Con eso en mente, la desarrolladora argentina Nimble Giant Entertainment creó un listado de cuales son las principales tendencias en la industria gamer hoy.

1. Menos juegos, más tiempo

Fortnite temporada 7 Fortnite es el principal juego cómo servicio. @Fortnite_Es Twitter

El auge de los juegos online y los juegos como servicio hace que los jugadores tiendan a jugar menos cantidad de títulos diferentes por año, pero más tiempo cada juego. Si bien todos los modelos y tipos de juegos conviven (y los jugadores quieren ambas experiencias), muchos se abocan a títulos que se renuevan constantemente, con “temporadas” que incluyen nuevos contenidos, desafíos o incluso cambios radicales en la forma de experienciar el juego.

Al pensar ejemplos de este tipo de videojuegos como servicios no podemos dejar de lado a Fortnite, quién hizo popular el sistema. Aun así, tanto nuevos títulos, cómo Multiversus o Fall Guys, o grandes esports, cómo League of Legends o Valorant, tienen sus propias versiones de esta modalidad.

2. La Realidad Virtual sigue creciendo

playstation VR2 2 El nuevo sistema de realidad virtual de Sony, el VR2. PlayStation

Si bien aún no cuenta con la masividad de los juegos “tradicionales”, el entretenimiento a través de cascos de realidad virtual cada vez llega a más casas. Buscan en ellos experiencias distintas, altamente inmersivas y que en la mayoría de los casos implican un compromiso físico y movimiento del cuerpo mucho más intenso.

Sin ir mas lejos, en su último State of Play, PlayStation puso el foco sobre su nuevo sistema el VR2. Durante la presentación anunciaron títulos de realidad virtual para Resident Evil Village y Horizon Call of the Mountain.

3. Jugar en la nube

televisor inteligente xbox.jpg Xbox Game Pass dará Cloud Gaming a los televisores Samsung.

Si bien es una tecnología que lleva varios años en desarrollo y evolución, en los últimos tiempos se vio una aceleración en la adopción de “cloud gaming” (juego en la nube) como una forma distinta de acceder a los videojuegos. Esta tecnología permite que desde (casi) cualquier dispositivo conectado a Internet se pueda jugar vía streaming.

Así, un gamer puede por ejemplo jugar un título desarrollado para una consola de última generación en un teléfono móvil sin grandes características, incluso desde la calle gracias a tecnologías como 5G. Este sistema es muy utilizado por consolas cómo la Nintendo Switch, para correr títulos más alla de sus capacidades tecnicas, o por el servicio de suscripción de Xbox Game Pass, que inclusó empezará a venir integrado con algunos televisores Samsung.

4. Transmedia: la experiencia 360

The Last of Us HBO Max

Cada vez más videojuegos son llevados al cine y otros medios de entretenimiento. Algunos títulos que se iniciaron en el mundo gamer como Arcane (League of Legends), The Witcher, Uncharted, Sonic, Super Mario o Halo, expanden el universo tanto en el cine como en servicios de streaming. The Last of Us es otro exitoso juego cuya serie está en desarrollo hace tiempo y de la cual HBO reveló las primeras imágenes en estas ultimas semanas.

5. No sólo de jugar se trata, también mirar

Streamer 2.jpg La popularización del stremeo de videojuegos en plataformas como Twitch.

Las audiencias de “live streaming” (ver a jugadores jugar en tiempo real) crecen constantemente. En 2021, Twitch (twitch.tv) generó un récord de 23 mil millones de horas vistas. Algunas cifras indican que incluso el número de espectadores de videojuegos podría haber superado al número de jugadores.

6. Juegos digitales vs físicos

playstation-steam-nintendo switch Steam en PC, PlayStation y Nintendo Switch son solo algunas de las plataformas que lideran el mercado digital de juegos.

La venta de juegos en forma digital (descarga directa a través de tiendas online) no es ninguna novedad, pero tuvo un incremento significativo a raíz de la pandemia. En los Estados Unidos, representan casi el 70% de las ventas de videojuegos, contra la venta física en tiendas.

Los gamers lo prefieren por la comodidad e inmediatez, pero con la contra que luego son mucho más difíciles de “prestar” o revender que los juegos “en caja”. En Argentina el conflicto es similar: a la par de que los juegos digitales actualizan sus precios atrasados, jugar y revender formátos fisicos crece en atractivo.

7. Jugar en todos lados

leviatan esports league of legends wilf rift - 2 El juego mobile y multiplataforma incluso llega a los esports. Riot Games

Los juegos “cross-platform” o multiplataforma son una realidad que cada vez es más popular dentro de la industria. El concepto de “cross-play” permite a los jugadores jugar contra amigos o desconocidos sin importar en qué plataforma jueguen: jugadores de PC se pueden enfrentar (o colaborar) con jugadores de consolas (y entre consolas distintas) e incluso en muchos casos versus jugadores desde dispositivos móviles. Además, permite a los jugadores mantener su avance avance del juego sin importar en qué dispositivo se encuentren jugando.