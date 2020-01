Liberan a Pablo Ventura, el último detenido por el crimen en Villa Gesell

Desde el principio su familia advirtió que el joven nunca había viajado a Villa Gesell, y que la noche previa al crimen, había cenado con sus padres en un restaurante a la vera del Río Paraná. De hecho, presentaron un video como prueba que, hasta el momento, no había sido tomado en cuenta por los investigadores.

Tras la difusión de la noticia, José María Ventura, el padre del joven, dijo a la prensa: “Estaba confiadísimo de que lo iban a liberar. Imaginate que mi chico nunca estuvo en Villa Gesell. Esperemos que la buena noticia llegue ahora”.

Sin embargo, el hombre destacó que “todavía no había sido notificado por la Justicia”, y que no quería reaccionar dado que “hasta que la fiscal y la Justicia le aseguren que estaba liberado, no iba a opinar".

“Estoy totalmente destrozado. He llorado tanto, me he puteado tanto, que ya no me quedan lágrimas. Quiero que la Justicia diga que lo liberaron y ahí me voy a explayar. Por el momento nadie se comunicó conmigo”, lanzó.