Triple crimen en Rosario: investigan un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico

El hecho ocurrió en un barrio vinculado a la banda narco Los Monos. Las personas presentaban signos de bala en torso y brazos, junto a heridas graves en rostro y pecho.

El brutal episodio ocurrió en el barrio de la zona sur de Rosario, históricamente dominado por una banda narco. Rosario 3

Tres personas fueron asesinadas en un tiroteo este martes a la madrugada en el barrio Las Flores, Rosario. Tras el crimen, una cuarta quedó internada de gravedad y fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona. Ocurrió en una zona vinculada a la banda narco Los Monos.

El brutal episodio ocurrió en el barrio de la zona sur de Rosario, históricamente dominado por la banda. Agentes de la Prefectura Naval y el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones arribaron al cruce de las calles España y Lirio, donde ocurrió el episodio.

triple crimen rosario 2 En la escena, los efectivos constataron las muertes de Érica Tamara Ayala (35) y de otro hombre, aún no identificado. Rosario 3 Triple crimen en Las Flores: asesinaron a tiros a tres personas y otra quedó internada En la escena, los efectivos constataron las muertes de Érica Tamara Ayala (35) y de otro hombre, aún no identificado. Las otras dos víctimas fueron trasladadas de emergencia: uno fue Sergio Fabio Roldán (34), enviado al Hospital Centenario con heridas de bala en el torso y brazos, quien finalmente falleció en el centro médico.

Por su parte, el cuarto herido, Roque A., fue derivado de urgencia a terapia intensiva al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con lesiones graves en la cara y el pecho.

La investigación quedó en marcha para establecer el móvil del ataque, mientras se aguardan peritajes, relevamientos en la zona y medidas judiciales para identificar a los autores, indicó el medio Versión Rosario.

