Córdoba: una joven policía murió tras ser atropellada durante un control en la Ruta 9

Una oficial de 24 años fue embestida por una camioneta mientras realizaba un retén en Oliva; el conductor quedó detenido y la Justicia investiga el hecho.

Ocurrió en la locaidad de Olivam Córdoba.

Una oficial de la Patrulla Rural de Córdoba murió luego de ser atropellada por una camioneta mientras cumplía funciones en un control de tránsito sobre la Ruta Nacional 9, cerca del acceso sur a la localidad de Oliva, en un hecho que generó conmoción en la fuerza policial y en el ámbito político provincial.

La víctima fue identificada como Milagros Cuello, de 24 años, quien prestaba servicio en un puesto de control ubicado a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal. Según informaron fuentes policiales, la joven agente fue embestida por una camioneta Ford F-100 que circulaba por la ruta y no logró esquivar el retén, pese a que la zona se encontraba correctamente señalizada.

Tras el impacto, la oficial fue trasladada de urgencia al centro de salud más cercano, pero falleció al ingresar al hospital como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

El conductor del vehículo, un hombre de 50 años, fue detenido en el lugar pocos segundos después del hecho. De acuerdo a la información oficial, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo, aunque la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies, analiza imputarlo por el delito de homicidio culposo mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Dolor institucional y mensajes de despedida El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su pesar por la muerte de la joven policía y destacó su compromiso con la tarea que desempeñaba. “Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida”, sostuvo el funcionario. Además, agregó que “no hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar”.

En la misma línea, el Ministerio de Seguridad Nacional manifestó su “profundo pesar por el fallecimiento de la Oficial Ayudante Milagros Cuello, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida”, y acompañó a la familia y a la fuerza policial en el duelo. Mientras continúan las pericias y las actuaciones judiciales, el caso permanece bajo investigación para esclarecer responsabilidades y determinar cómo se produjo el atropello que terminó con la vida de una joven agente en pleno cumplimiento de su deber.

