Nuevo detenido por el triple femicidio de Florencio Varela: qué relación tiene con el grupo y cuál fue su rol

Fue luego de un allanamiento en un domicilio de Berazategui. El hombre tiene 42 años y fue vinculado al grupo por registros de cámaras de seguridad.

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela -en el que murieron Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) tiene un nuevo detenido. Se trata de un hombre de 42 años, acusado de integrar la banda con sello narco responsable del crimen.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Jesús Mallón, conocido como “El Tío” de la agrupación. La causa es investigada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón , con intervención de la Secretaría N° 8.

El parte policial indica que la detención se produjo tras un allanamiento realizado por la DDI La Matanza en Berazategui , luego de que los investigadores establecieron vínculos de Mallón con otros imputados ya identificados en la causa: Alex Ydone y Florencia Milagros Ibarra.

Personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza, junto a los registros de cámaras de distintos comercios, señaló que el nuevo sospechoso se había reunido en una parrilla de Avellaneda con distintos imputados.

También se determinó que dicho nexo, formalmente presentado como comercial, encubría relaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes, donde Mallón ocupaba un rol criminal jerárquico .

Por ello se sospecha que también habría participado en los movimientos previos al crimen, como en la logística y en las decisiones que terminaron con la vida de las víctimas.

jesus mallon detenido triple femicidio Sospechan que Mallón que habría participado en los movimientos previos al crimen. Los Andes

Mallón declaró como testigo el pasado 5 de diciembre, cuando incurrió en contradicciones y negó tanto su vínculo con los otros acusados como el uso de líneas telefónicas investigadas. Más tarde se deshizo de su vehículo y redujo drásticamente sus movimientos habituales.

El juzgado ordenó tareas de vigilancia y un allanamiento en el domicilio de la jurisdicción de Berazategui, donde Mallón fue detenido cuando se disponía a salir. Durante el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares que serán peritados.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del juzgado interviniente, con audiencia para el próximo 22 de diciembre, mientras continúan los análisis de comunicaciones y movimientos financieros vinculados a los imputados y a posibles prófugos en la causa.



La carátula incluye privación ilegal de la libertad coactiva agravada, reiterada en dos hechos, agravada por tratarse de una víctima menor de edad y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía, ensañamiento y por ser cometido para procurar la impunidad.

chicas desaparecidas en la matanza Mallón declaró como testigo el pasado 5 de diciembre, cuando incurrió en contradicciones y negó tanto su vínculo con los otros acusados.

Triple femicidio: la causa pasó a la Justicia Federal por el vínculo con el narcotráfico

Hace un mes la causa había pasado a la Justicia Federal, tras una decisión del juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón. El magistrado confirmó que los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez guardan relación con una red de narcotráfico de alcance internacional.

La resolución, firmada por Rodríguez junto al secretario Ignacio Calvi, se formalizó luego de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza cerraran su intervención para permitir la investigación de la llamada pista narco internacional, considerada el eje central que explicaría los femicidios.

Según fuentes judiciales, el traspaso de la causa entre los fueros ordinario y federal se realizará de manera “ordenada”, con la conformación de una mesa de trabajo permanente entre los fiscales.