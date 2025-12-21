Violento choque y vuelco en Flores causó seis heridos por un conductor que manejaba a contramano

Un conductor circuló en contramano por al menos cinco cuadras sobre una avenida del barrio porteño de Flores, impactó contra otro vehículo y volcó. Entre los heridos hay un menor de 11 años.

En el lugar trabajó el personal del SAME y bomberos de la Ciudad. Entre las víctimas hay un nene de 11 años.

Un violento choque y vuelco dejó seis personas con heridas de distinta consideración en el barrio porteño de Flores , luego de que un automóvil circulara durante varias cuadras a contramano y colisionara con otro vehículo.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Juan Bautista Alberdi y Lafuente , donde según fuentes oficiales, el conductor de un Citroën Elysee gris habría transitado al menos cinco cuadras a contramano antes de impactar contra una Chevrolet Tracker .

Hasta el momento se logró establecer que son dos los vehículos involucrados en el accidente: un Citroën gris, que tenía paso, y la Chevrolet Tracker blanca, que cruzó en rojo . Tras el choque, uno de los vehículos volcó y la camioneta quedó lateralizada sobre la calzada, generando una importante interrupción del tránsito en la zona. Todos los ocupantes de ambos rodados pudieron salir por sus propios medios.

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad asistieron a los involucrados. Entre los heridos se encuentran cinco adultos y un niño de 11 años , y al menos uno de ellos fue trasladado al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismo.

Las autoridades policiales y de tránsito permanecen en el lugar realizando peritajes y se aguarda la realización de pruebas, entre ellas alcoholemia, al conductor que iba en contramano, así como la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer cómo se produjo el hecho.

“Veníamos por Lafuente y él venía en contramano, rápido, borracho, y nos llevó puestos. No se podía mantener parado, lo ayudaron a sentarse, no podía ni hablar, no tenía el documento, nada. Caminaba, pero no se podía mantener. Nosotros veníamos con los hijos de mi hija y mi señora, íbamos a comprar ropa, tenemos un negocio en Guernica y salimos a pasear, tranquilos”, contó el padre de la conductora en diálogo con la prensa. Además, señaló que la Policía lo venía monitoreando y que un hombre se ofreció de testigo ya que, aseguró, unas cuadras antes casi lo choca a él.

Personal del SAME y Bomberos de la Ciudad continúan trabajando en el lugar. Se espera que en el transcurso de la mañana se le realice el test de alcoholemia al hombre que manejaba la camioneta y también el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo sucedió el brutal vuelco. Por el momento, el lugar permanece cortado y las autoridades recomiendan circular con precaución y, de ser posible, evitar la zona.