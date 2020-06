Miss Bolivia aseguró sufrir violencia de género y su marido presentó una autodenuncia

"A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De esta lado somos bocha", escribió Miss Bolivia.

Finalmente, publicó fotos con detalles de los golpes sufridos acompañadas con la frase: "Qué lindas son las capturas de pantalla".

les comparto la triste noticia de mi separación con paz (miss bolivia), con armonía y en los mejores términos. gracias por el respeto, el apoyo y el amor. View this post on Instagram les comparto la triste noticia de mi separación con paz (miss bolivia), con armonía y en los mejores términos. gracias por el respeto, el apoyo y el amor. A post shared by Emmanuel Taub (@hechoatomicoediciones) on Jun 7, 2020 at 11:17am PDT

El escrito de Emmanuel Taub

“Vengo a efectuar la presente denuncia a efectos que se investigue el hecho -que me tuviera como acusado- pero denunciado sólo públicamente por la Sra. Paz Ferreyra (Miss Bolivia) y de las que he tomado conocimiento recientemente por la relevancia pública que tales hechos han tomado”, comienza el escrito al que tuvo acceso Ámbito presentado por el esposo de la cantante.

Si bien la artista no nombró a su agresor, Taub expresó en el documento: “Niego categóricamente la veracidad de las publicaciones y hechos que se me endilgan, pues a todas luces, resultan falsas acusaciones vertidas contra mi persona por mi ex pareja”.

El filósofo sostuvo que, como consecuencia de las acusaciones, le cancelaron “actividades profesionales y personales” y que la situación le produjo “una gran indignación y afectación”.

Asimismo, el especialista en cultura judía detalló lo que denominó una “cronología del divorcio”, donde aseguró que no ve a Ferreyra desde el 16 de mayo. “Este proceso de separación comenzó en febrero de este año, en el que me fui de mi casa en dos diferentes oportunidades. Regresé para comenzar la cuarentena. Desde ese momento la convivencia se fue tornando cada vez más difícil ante los planteos de Paz Ferreyra de no soportar que mi hora de trabajo sea la nocturna”, sostuvo.

Respecto a las fotos que publicó Miss Bolivia, Taub dijo: “En cuanto a las raspaduras del brazo que publica recuerdo que tales fotos nada tienen que ver con hechos de violencia de género sino con un posteo que había hecho en Instagram en historias que duran 24 hs., relatando que había que cuidarse con el piso mojado”.

El filósofo detalló otras presuntas discusiones que derivaron en la separación y solicitó que citen a ambos a declarar, así como el acompañamiento de las fuerzas de seguridad para ingresar al domicilio conyugal para retirar sus pertenencias.