Migraciones expulsó a dos ciudadanos chilenos de Argentina con antecedentes penales







El operativo contó con la colaboración de fuerzas nacionales y extranjeras y se supo que ambos tenían antecedentes penales en su país de origen, en EEUU y en Europa.

La expulsión se llevó a cabo el jueves a las 18.30 por medio del Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) expulsó a dos ciudadanos de Chile con antecedentes penales en su país de origen, en EEUU y Europa. El operativo contó con la colaboración de fuerzas nacionales y extranjeras, y se decretó la prohibición de reingreso permanente a Argentina.

La medida fue implementada por el personal de la Dirección de Control de Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina (PFA), con la colaboración de la Agencia de Seguridad Nacional de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la División Antisecuestro de Chile, a través de un operativo conjunto.

La expulsión se llevó a cabo el jueves a las 18.30 por medio del Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Y finalmente, conforme lo previsto por el artículo 63 de la Ley Nº 25.871, se decretó la prohibición de reingreso permanente a Argentina.

expulsión migraciones 2 Ciudadanos chilenos con antecedentes penales en Argentina Los dos ciudadanos chilenos, miembros de un grupo delictivo especializado en hurtos y robos a domicilios de alta gama, fueron localizados en un hotel de la provincia de Buenos Aires, desde donde se dispuso su traslado para concretar la expulsión.

“De esta forma, Migraciones reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa migratoria y con la cooperación internacional en materia de seguridad, trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras para garantizar el respeto de los procedimientos legales y la protección del orden público”, expresaron desde el organismo en un comunicado de prensa.

