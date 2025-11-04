Junín: una madre atacó a cadenazos a la compañera de su hija en el aula







La mujer entró al aula de una escuela secundaria, tiró al piso a una alumna y la golpeó con una cadena en la cabeza. La menor debió ser hospitalizada y su familia pidió medidas de protección.

La agresión ocurrió dentro de un aula de la Escuela Secundaria N°16 de Junín y fue registrada por testigos.

Una mujer ingresó a un aula de la Escuela Secundaria N°16 de Junín y atacó violentamente a la compañera de su hija, golpeándola con una cadena hasta provocarle heridas en la cabeza. El hecho ocurrió la semana pasada dentro del establecimiento y fue registrado en video por testigos del momento.

La víctima, una adolescente de 14 años, fue trasladada al Hospital Piñeyro tras sufrir cortes en el cuero cabelludo y golpes en distintas partes del cuerpo. Según contó su familia, “sigue monitoreada por profesionales de la salud, para evitar cualquier complicación posterior debido a los golpes de cadena recibidos en su cabeza”.

Junin ataque La víctima, de 14 años, sufrió cortes en la cabeza y fue trasladada al Hospital Piñeyro para ser atendida. C5N El origen del conflicto De acuerdo con trascendidos, el enfrentamiento comenzó un día antes en la parada de colectivos cercana al colegio, entre dos chicas de distintos cursos, entre ellas, la hija de la señora. Al día siguiente, la madre ingresó al establecimiento y se dirigió directamente al aula donde estaba la otra estudiante para atacarla.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió entre las 7:40 y las 8 de la mañana. Una compañera advirtió a la víctima que una mujer la buscaba. Minutos después, la agresora entró gritando: “qué problema tenés con mi hija”, y comenzó a golpearla.

Mientras la menor intentaba defenderse, la hija de la agresora le alcanzó una cadena a su madre, quien continuó el ataque, provocándole heridas. “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, le gritó durante la golpiza.

Intervención y consecuencias Una docente intervino para detener la agresión y logró que la mujer se retirara del aula. La madre de la víctima llamó al SAME, que trasladó a la joven al hospital. Los médicos dispusieron que regresara a su casa, aunque sigue bajo control sanitario. La familia presentó una denuncia penal y solicitó una medida cautelar para resguardar la seguridad de la menor. Se desconocen las medidas adoptadas por las autoridades escolares hacia la agresora, que tiene otros dos hijos en la misma institución. Las imágenes del ataque ya estarían en poder de la Justicia.

