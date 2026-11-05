Visita del papa León XIV a la Argentina: el megaoperativo de seguridad y los cortes de calles

El Gobierno prepara un despliegue de seguridad sin precedentes para la llegada del Sumo Pontífice, prevista para el domingo 8 de noviembre. Habrá restricciones de tránsito, controles de acceso, cierre del espacio aéreo y miles de efectivos durante las actividades en CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La visita del papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre , estará acompañada por un megaoperativo de seguridad que involucrará a fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires . El dispositivo incluirá calles completamente cerradas, controles de documentación, prohibiciones de estacionamiento y restricciones aéreas, con especial atención a las misas multitudinarias que encabezará el pontífice.

La organización del operativo quedó bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional , conducido por Alejandra Monteoliva , en conjunto con las autoridades del Vaticano y los gobiernos de las jurisdicciones que visitará León XIV. El despliegue será especialmente complejo por los desplazamientos permanentes del Papa y por la cantidad de personas que se espera que participen de las celebraciones religiosas.

Las autoridades consideran que el dispositivo superará en complejidad a la logística implementada durante la Cumbre del G-20 de 2018 , debido a la extensión territorial de las actividades y a la necesidad de garantizar la seguridad del pontífice en espacios abiertos y cerrados.

Entre las principales medidas se encuentran la implementación de tres anillos de seguridad , la prohibición de utilizar drones, el cierre del espacio aéreo durante los vuelos papales y la creación de corredores exclusivos para los desplazamientos de la comitiva.

El dispositivo contará con tres niveles de protección , organizados según la proximidad de los efectivos al Sumo Pontífice. El primer anillo estará integrado por personal de confianza del Vaticano, principalmente miembros de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana , quienes se desplazarán vestidos de civil. También participarán efectivos del área de asuntos internacionales de la Policía Federal Argentina (PFA) .

El Papa brindará una misa en el Monumento a los Españoles. Archivo

El segundo nivel de protección estará conformado por las fuerzas federales argentinas, entre ellas la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal.

Finalmente, el tercer anillo estará a cargo de las fuerzas de seguridad locales, con participación de la Policía de la Ciudad, la Policía Bonaerense o la Policía de Córdoba, según el lugar donde se desarrolle cada actividad.

Para los encuentros masivos se establecerán sectores sin público, denominados pulmones de seguridad, además de corredores de evacuación y zonas de acceso restringido.

Los asistentes deberán contar con una inscripción previa para participar de las misas públicas y del encuentro con jóvenes. La apertura de los accesos se realizará entre 10 y 12 horas antes del inicio de cada celebración.

Por otra parte, los voluntarios que colaboren con la organización deberán presentar un certificado de antecedentes penales.

Recoleta con calles restringidas alrededor de la Nunciatura Apostólica

Uno de los principales puntos de vigilancia será la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre avenida Alvear al 1600, en el barrio porteño de Recoleta, donde se alojará León XIV durante su estadía. En las inmediaciones del edificio se establecerá un perímetro con restricciones al tránsito y controles para quienes necesiten ingresar.

De acuerdo con el esquema de seguridad, el área comprenderá sectores cercanos a avenida Alvear, avenida Callao, Rodríguez Peña, Montevideo, Posadas, Libertad y Cerrito, con puntos específicos habilitados para el ingreso y egreso.

Los vecinos que residan dentro del perímetro deberán presentar su DNI con el domicilio actualizado para acceder a sus viviendas.

En el caso de los residentes que no tengan actualizada su documentación, así como comerciantes y trabajadores de la zona, será necesario contar con una credencial identificatoria otorgada por el Gobierno de la Ciudad.

Los turistas alojados en hoteles ubicados dentro del sector restringido tendrán que presentar una constancia de reserva, en formato impreso o digital.

Además, los residentes enfrentarán una restricción vehicular total desde el sábado 7 de noviembre a las 12:00 hasta la tarde del miércoles 11, período durante el cual tampoco podrán utilizar sus cocheras.

Cómo será el recorrido del papamóvil por avenida del Libertador

Uno de los momentos que requerirá mayor despliegue de seguridad será la primera aparición multitudinaria de León XIV en el papamóvil, prevista para el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Las autoridades estiman una convocatoria de aproximadamente 1.500.000 personas para esta actividad.

El operativo contemplará la participación de 3.000 efectivos de la Policía Federal y 15.000 agentes de la Policía de la Ciudad, destinados a custodiar los accesos, las zonas restringidas y el recorrido del pontífice. Según el esquema previsto, el Papa llegará desde Claypole en un vehículo blindado y accederá al área a través de avenida del Libertador.

En el Túnel del Libertador, la comitiva realizará un transbordo para que León XIV pase del vehículo blindado al papamóvil, mediante un dispositivo de seguridad que impedirá la circulación de otros vehículos. Posteriormente, el pontífice saldrá del túnel y recorrerá aproximadamente 2,3 kilómetros por avenida del Libertador hasta el Monumento de los Españoles.

El trayecto estará delimitado por vallas de seguridad y contará con un corredor de siete metros de ancho, que permitirá el desplazamiento del papamóvil acompañado por vehículos de custodia.

La velocidad prevista será de aproximadamente 5 kilómetros por hora, para que los asistentes puedan saludar al Papa durante el recorrido. Una vez que llegue al monumento, el papamóvil rodeará el escenario por su parte trasera para permitir el descenso del pontífice.

Cortes de tránsito y restricciones de estacionamiento en Palermo

El dispositivo de seguridad también afectará la circulación en sectores de Palermo y Belgrano, especialmente sobre avenida del Libertador y las calles que conectan con el recorrido papal.

Los mapas oficiales muestran un corredor restringido desde el sector del Túnel del Libertador hasta el Monumento de los Españoles, además de puntos de ingreso y egreso destinados al público.

Luján también estará blindada. Archivo

En las zonas alcanzadas por el operativo no se permitirá dejar vehículos estacionados sobre avenida del Libertador ni en los primeros 100 metros de las calles transversales.

Los accesos al área estarán controlados y se establecerán sectores exclusivos para la circulación de peatones, personal de seguridad y vehículos autorizados. Las restricciones también alcanzarán a vecinos, comerciantes y turistas que necesiten ingresar a las zonas cerradas, quienes deberán acreditar su vínculo con el lugar mediante la documentación correspondiente.

Luján será peatonal para la misa del miércoles 11 de noviembre

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires, será otro de los escenarios centrales de la visita papal. Para la misa prevista el miércoles 11 de noviembre, las autoridades calculan una concurrencia de entre 1.500.000 y 1.700.000 personas.

El operativo contará con aproximadamente 1.000 efectivos de la Policía Federal y 11.000 integrantes de la Policía Bonaerense, entre agentes y cadetes. Debido a la magnitud de la convocatoria, Luján funcionará como una ciudad peatonal en las áreas alcanzadas por las restricciones.

Los accesos vehiculares permanecerán cerrados y los asistentes deberán dejar sus automóviles en estacionamientos y puntos de control ubicados en la periferia. Desde esos lugares, tendrán que continuar el recorrido hacia la basílica a pie.

Las puertas del parque Luján se abrirán un día antes de la celebración para permitir el ingreso progresivo del público y facilitar las tareas de control. También se instalarán puestos de seguridad para revisar los elementos que lleven los asistentes. Entre los objetos que no podrán ingresar se encuentran bebidas alcohólicas, sombrillas y recipientes de vidrio, además de otros artículos restringidos.

Prohibición de drones y cierre del espacio aéreo durante la visita

El operativo no se limitará a las calles y los espacios públicos, sino que también incluirá medidas especiales de seguridad aérea. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso la prohibición del uso de drones entre el 8 y el 11 de noviembre, durante los días en los que el pontífice permanecerá en el país.

Asimismo, el espacio aéreo quedará cerrado durante los vuelos del Papa, con restricciones destinadas a impedir la circulación de aeronaves no autorizadas.

El Gobierno también contempló protocolos de respuesta ante eventuales amenazas aéreas, incluida la autorización para derribar “aeronaves hostiles” bajo las condiciones previstas en el dispositivo de seguridad. Estas medidas se complementarán con los controles terrestres y los corredores exclusivos que utilizará la comitiva papal durante sus desplazamientos.

El Gobierno y el Vaticano ajustan los últimos detalles del operativo

La coordinación del despliegue involucra a diferentes organismos nacionales y provinciales, además de las autoridades eclesiásticas encargadas de la organización de la visita.

En los días previos a la llegada de León XIV, el canciller Pablo Quirno recibió a representantes de la Iglesia en el Palacio San Martín para avanzar con los últimos detalles de logística y seguridad.

La reunión formó parte de los encuentros preparatorios destinados a garantizar el funcionamiento de los traslados, los actos religiosos y las actividades institucionales del pontífice.

El operativo también abarcará la visita a Córdoba, donde León XIV encabezará una celebración multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El presidente Javier Milei seguirá de cerca el desarrollo de las actividades, en un contexto en el que el Gobierno considera prioritario garantizar la seguridad del Papa y de los millones de fieles que participarán de los encuentros.

Así, la llegada de León XIV a la Argentina estará acompañada por uno de los dispositivos de seguridad más importantes organizados en el país, con restricciones que comenzarán antes del arribo del pontífice y se mantendrán hasta su partida, prevista para el miércoles 11 de noviembre.