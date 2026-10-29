Marcha del Orgullo 2026 en CABA: lema, artistas y cómo será el recorrido por la visita del Papa + Agregar ámbito en









La convocatoria será el sábado 7 de noviembre, un día antes de la llegada de León XIV. La jornada girará en torno a shows, una feria y reclamos.

María Becerra encabezará el cierre musical, junto a K4OS y un homenaje a Gilda. Wikipedia

La 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires va a desfilar por las calles el sábado 7 de noviembre, un día antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina. La jornada tendrá espectáculos musicales, una feria de emprendimientos y una movilización por el centro porteño, aunque todavía se están ajustando detalles del recorrido y punto de partida.

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La cercanía con la visita papal había generado discusiones sobre la posibilidad de postergar la marcha. El Gobierno de la Ciudad planteó inicialmente la necesidad de reprogramarla por el operativo de seguridad previsto para recibir al pontífice, pero las organizaciones reclamaron mantener la fecha. Tras varias reuniones, ambas partes acordaron sostener el 7 de noviembre y trabajar en una modalidad adaptada para compatibilizar la movilización con las restricciones de circulación.

Marcha del Orgullo: qué se sabe del recorrido y los horarios En ediciones anteriores, la movilización avanzó desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de los Dos Congresos por la Avenida de Mayo. Este año, el operativo de seguridad por la llegada de León XIV obliga a modificar ese esquema. El área de Plaza de Mayo tendrá restricciones de acceso y la marcha no va a poder aprovecharla de la misma manera que en otras oportunidades.

Tras el acuerdo anunciado en septiembre, se informó que la alternativa contemplaba un recorrido entre la calle Lima y la Plaza del Congreso, con el escenario instalado en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, en una actualización publicada el 22 de octubre, la Comisión Organizadora compartió que todavía negocia con las autoridades el punto de partida definitivo y otras cuestiones del trayecto. Por eso, hasta que se publique la confirmación final, ese esquema debe tomarse como una alternativa anunciada y no como un recorrido cerrado.

La feria también va a depender de esa definición. La organización anticipó 450 puestos habilitados para emprendimientos y proyectos. Las preinscripciones superaron las 700 solicitudes, frente a unas 500 registradas en 2025. Parte de los puestos estarán en la zona del Congreso. La distribución del resto quedará sujeta a la ubicación final de la movilización.

Los artistas confirmados La programación musical tiene a María Becerra como figura principal del cierre. La cantante confirmó su participación en redes sociales después de que la organización anunciara su presencia. La grilla también incluye a K4OS y un homenaje a Gilda a cargo de Tita Print, a 30 años de la muerte de la cantante. Entre los nombres anunciados aparecen Aimel Sali y Ambik, los DJs Alan Faboulus, Juana Ruda DJ y Fabián Jara, Missy Copper, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Blujaus, artistas seleccionados a través de Tocá en la Marcha, la convocatoria destinada a bandas y proyectos independientes. Además, se espera la participación de La Joaqui y Martín Cirio. La consigna de la edición 2026 La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) anunció la consigna de este año: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. El lema pone el foco en la fuerza frente a los discursos de odio. Además de esa consigna, las organizaciones convocantes impulsan reclamos por la ampliación de derechos y el acceso a la salud, junto con críticas a medidas del Gobierno nacional. Entre las demandas se encuentran una Ley Integral Trans, una ley antidiscriminatoria y la declaración de la emergencia en salud sexual frente al avance de las infecciones de transmisión sexual. También expresan su rechazo al DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género y restringió el acceso de menores de 18 años a tratamientos e intervenciones. Otras consignas de la convocatoria incluyen la reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores, además de la defensa de los derechos de las niñeces y adolescencias trans.

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