Cómo va a estar el clima para el Superclásico: pronóstico del tiempo para este domingo 1 de noviembre + Agregar ámbito en









Se viene una nueva edición del cruce entre Boca y River en La Bombonera. Enterate del parte meteorológico para la hora del partido.

El pronóstico anticipa una jornada inestable para el Superclásico en La Bombonera. ESPN

Este domingo 1 de noviembre, el fútbol argentino vivirá una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. El duelo entre los equipos más grandes del país se llevará a cabo en La Bombonera en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Además, contará con un condimento extra debido al momento clave de la competencia para ambos planteles.

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Sin embargo, de cara al fin de semana, la inestabilidad climática se roba todo el protagonismo. Las proyecciones meteorológicas indican que la lluvia será un factor determinante, obligando a los miles de hinchas que concurrirán a La Bombonera a preparar los paraguas y adaptar la logística de traslado.

X A qué hora juegan Boca y River el domingo 1 de noviembre El encuentro interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre desde las 15 horas en el estadio Alberto J. Armando. De acuerdo con lo informado por la Liga Profesional, Nicolas Ramírez será el encargado de impartir justicia en La Bombonera.

En el último Superclásico, disputado en el estadio Más Monumental, el Xeneize se impuso por la mínima gracias al gol de Leandro Paredes de penal. En cuanto al antecedente en la cancha de Boca, el equipo de la Ribera consiguió la victoria en noviembre de 2025 por 2-0 con tantos de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

La Número 12 Cómo estará el clima el domingo Para la jornada del domingo 1 de noviembre se prevé un día templado pero inestable en la Ciudad de Buenos Aires, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 23°C.

Según el pronóstico detallado, las precipitaciones estarán presentes desde el mediodía y se mantendrán a lo largo de la tarde. Para las 15:00, hora de inicio del Superclásico, el termómetro marcará 21°C con un 60% de probabilidad de lluvias débiles y vientos del noreste a velocidades de entre 6 y 20 km/h. Las condiciones inestables se extenderán durante todo el desarrollo del encuentro, con registros de 20°C y lloviznas hacia las 17:00. Las precipitaciones se intensificarán hacia la noche, cuando se esperan tormentas más aisladas a partir de las 20:00. Cómo ver el Superclásico en vivo La televisación del encuentro más esperado del fútbol argentino estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, las dos pantallas autorizadas que requieren contar con el servicio del Pack Fútbol. Para quienes prefieran seguir la acción a través de dispositivos móviles o plataformas de streaming, la transmisión podrá sintonizarse en directo mediante Flow, DGO y Telecentro Play, según las condiciones y abonos contratados con cada operador.