Advierten que el Súper Niño podría provocar más de 370.000 muertes por calor extremo

Investigadores de la Universidad de Chicago desarrollaron una herramienta que proyecta el impacto del fenómeno climático sobre la mortalidad mundial. Según las estimaciones, Nigeria, India y Brasil figuran entre los países con mayor riesgo.

Un equipo de científicos vinculado a la Universidad de Chicago , en Estados Unidos, presentó un mapa interactivo que estima el impacto del Súper Niño sobre la mortalidad por calor extremo en distintas regiones del planeta. La herramienta proyecta alrededor de 373.000 muertes adicionales entre octubre de 2026 y marzo de 2027 , como consecuencia de las elevadas temperaturas asociadas al fenómeno climático .

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El sistema fue desarrollado por Climate Impact Lab , una iniciativa de investigación que estudia los efectos del cambio climático y las variaciones de temperatura sobre las poblaciones.

Bajo el nombre El Niño Heat Mortality Tracker , la plataforma permite consultar las proyecciones de mortalidad por calor a escala mundial, con información desagregada por países, estados y provincias.

Además, sus estimaciones se actualizan mensualmente para incorporar nuevas observaciones meteorológicas y ajustar los cálculos a medida que avanza el fenómeno de El Niño , caracterizado por un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

Los investigadores advirtieron que el impacto no será uniforme y que los países con mayores niveles de vulnerabilidad social y menor capacidad de adaptación a las temperaturas extremas enfrentarán los riesgos más elevados.

Las zonas afectadas con calor extremo. Impactlab

Qué muestra el mapa del Súper Niño y cómo calcula las muertes por calor

El rastreador desarrollado por Climate Impact Lab combina información climática, estadísticas de mortalidad y modelos de proyección para estimar cuántas muertes adicionales podrían producirse como consecuencia del calor.

Según explicó la Universidad de Chicago, la herramienta ofrece pronósticos mensuales con una anticipación de hasta seis meses, además de estimaciones acumuladas desde el inicio del episodio climático, en junio de 2026.

Los valores se calculan mediante una comparación con los promedios históricos de mortalidad, por lo que no representan la totalidad de las muertes registradas durante el período, sino aquellas que se estiman por encima de lo habitual debido a las temperaturas.

Para realizar las proyecciones, los especialistas analizan la relación entre las temperaturas diarias y la mortalidad, considerando las características climáticas de cada región, la vulnerabilidad de sus habitantes y los recursos disponibles para enfrentar el calor extremo.

A su vez, incorporan pronósticos meteorológicos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), mediante 51 simulaciones diferentes que permiten evaluar distintos escenarios de temperatura.

El resultado es un mapa que muestra cómo podría distribuirse geográficamente el impacto del fenómeno, aunque las cifras corresponden a estimaciones estadísticas y no a fallecimientos confirmados individualmente.

Cuántas muertes por calor extremo proyectan los investigadores

Las primeras estimaciones del rastreador señalaron que el episodio de El Niño podría estar asociado con unas 857.400 muertes adicionales por calor entre junio de 2026 y marzo de 2027.

De ese total, aproximadamente 484.500 muertes corresponderían al período ya transcurrido desde el comienzo del fenómeno, mientras que otras 373.000 se proyectan para los seis meses siguientes.

Dentro de las estimaciones acumuladas, India aparece como uno de los países más afectados, con más de 100.000 muertes adicionales atribuidas estadísticamente a las temperaturas extremas.

Para el período comprendido entre octubre y marzo, los países con mayores proyecciones son:

Nigeria: más de 56.000

India: 55.200

Indonesia: 29.300

Brasil: 19.500

Sudán: 14.700

De acuerdo con el relevamiento, Nigeria, India y Brasil concentrarían más de un tercio de las muertes adicionales previstas para los próximos seis meses a causa del Súper Niño.

Las estimaciones muestran que el mayor impacto se concentraría en países en desarrollo, donde las condiciones socioeconómicas y las dificultades para acceder a sistemas de refrigeración o infraestructura sanitaria pueden incrementar la exposición de la población.

Brasil es el país sudamericano con mayor riesgo por el Súper Niño

En América del Sur, las proyecciones identifican a Brasil como el país con la mayor cantidad estimada de muertes adicionales vinculadas con el calor extremo debido al fenómeno.

El modelo calcula aproximadamente 19.500 fallecimientos adicionales para el territorio brasileño entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Esta cifra ubica al país entre los cinco con mayor mortalidad proyectada a nivel mundial durante ese período.

Brasil se verá más afectado que la Argentina. Archivo

Sin embargo, los investigadores aclaran que las estimaciones dependen de factores específicos de cada territorio, como las temperaturas habituales, la densidad poblacional, las condiciones de salud y la capacidad de adaptación frente a episodios de calor intenso. Por lo tanto, las proyecciones no implican que todas las regiones de un mismo país enfrenten niveles de riesgo equivalentes.

Por qué aumentaron las proyecciones de mortalidad por calor

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el importante incremento de las estimaciones respecto del informe publicado en septiembre. En aquel momento, Climate Impact Lab proyectó alrededor de 451.000 muertes adicionales hasta febrero de 2027.

La actualización elevó la cifra global a 857.400, una diferencia superior a 350.000 fallecimientos estimados. Según explicó el equipo científico, el cambio respondió principalmente a dos factores.

En primer lugar, la nueva medición incorporó marzo de 2027 al período analizado, ampliando el horizonte de las proyecciones. En segundo término, las temperaturas registradas durante agosto y septiembre de 2026 resultaron considerablemente superiores a las previstas inicialmente.

Al disponer de nuevos datos observados, los investigadores reemplazaron parte de las estimaciones anteriores por información meteorológica efectiva, lo que modificó los cálculos de mortalidad.

De acuerdo con los registros utilizados en el informe, agosto fue el más cálido de la serie histórica para ese mes, mientras que septiembre ocupó el segundo lugar.

El impacto del Súper Niño y la importancia de las alertas climáticas

Las proyecciones del El Niño Heat Mortality Tracker buscan anticipar los posibles efectos sanitarios de las temperaturas extremas y aportar información para la planificación de medidas preventivas.

La herramienta permite identificar territorios donde el calor podría generar mayores consecuencias y orientar decisiones relacionadas con la salud pública, los sistemas de alerta temprana y la protección de las poblaciones más vulnerables.

No obstante, los resultados deben interpretarse como escenarios probabilísticos sujetos a actualización, debido a que dependen de la evolución del fenómeno climático y de las temperaturas que finalmente se registren.

De esta manera, el mapa desarrollado por los investigadores de la Universidad de Chicago expone la magnitud potencial del impacto sanitario del Súper Niño y advierte sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de adaptación frente a los episodios de calor extremo.