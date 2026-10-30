El río Paraná comienza a estabilizarse y Yacyretá prevé descenso gradual del agua este fin de semana

Los caudales que llegan a la central hidroeléctrica rondan los 33.500 metros cúbicos por segundo, casi el doble del promedio habitual de octubre. Ituzaingó y Ayolas continúan por encima de los niveles de alerta, mientras advierten sobre posibles nuevas crecidas por El Súper Niño.

Yacyretá es la gran central hidroeléctrica construida por Argentina y Paraguay. Es una de las principales empresas generadoras de energía eléctrica de América Latina y provee el 45% de la energía hidroeléctrica del país.

El río Paraná comienza a mostrar señales de estabilización después de varias semanas de caudales elevados de agua por los efectos que provoca "El Súper Niño" . Las últimas previsiones hidrológicas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) anticipan que los niveles podrían iniciar un descenso gradual hacia el próximo fin de semana , aunque las localidades ribereñas cercanas a la central hidroeléctrica continúan por encima de los umbrales de alerta e inundación.

Según el informe difundido el martes 27 de octubre y al que tuvo acceso Energy Report , los caudales que ingresan a Yacyretá se ubican en torno a los 33.500 metros cúbicos por segundo . Para los próximos días, la previsión es que oscilen entre 33.000 y 35.000 metros cúbicos por segundo, en un escenario de tendencia estacionaria.

La magnitud de los aportes de agua se refleja en la comparación con los registros históricos. Durante septiembre, los caudales superaron en un 37% los promedios mensuales habituales, mientras que en octubre la diferencia llegó aproximadamente al 100% . "Esto significa que el volumen de agua que recibe la central se encuentra cerca del doble de lo normal para esta época del año", recalcaron desde el complejo hidroeléctrico.

Yacyretá se encuentra 300 kilómetros al sudeste de la capital Asunción y 1.000 km al norte de Buenos Aires . Está situada entre las ciudades de Ituzaingó en Argentina y Ayolas, en Paraguay. Se halla enclavada en la zona conocida como los rápidos de Apipé. El embalse principal queda en los alrededores de la isla de Apipé Grande, Ituzaingó y Yacyretá.

Las precipitaciones registradas en distintos sectores de la cuenca explican el comportamiento del río. Sin embargo, las perspectivas inmediatas son más favorables: entre el 27 y 30 de octubre no se registraron lluvias de relevancia hidrológica en la cuenca del Paraná. Esa situación sustenta las proyecciones de estabilización y posterior descenso gradual.

Yacyretá emitió 11 alertas preventivas

El seguimiento de la evolución del Paraná es clave tanto para la generación hidroeléctrica como para anticipar posibles impactos en las comunidades ubicadas sobre sus márgenes. Para elaborar sus pronósticos, los especialistas deben analizar no solo las precipitaciones cercanas a la represa, sino también los aportes de agua de distintas regiones de la cuenca y la operación de las centrales hidroeléctricas situadas aguas arriba.

En ese marco, el Sector Hidrología del Departamento Técnico de Yacyretá realiza un monitoreo permanente de las lluvias, los caudales y los niveles del río. A partir de información meteorológica e hidrológica, elabora previsiones de corto plazo que permiten comunicar anticipadamente los escenarios esperados.

Yacyretá monitorea los caudales del Paraná y puede anticipar con varios días las crecidas para alertar a autoridades y comunidades ribereñas.

Desde que comenzó el incremento sostenido de los caudales, la entidad ya emitió 11 alertas precautorias para informar a las autoridades y a las comunidades ribereñas sobre la evolución de la crecida.

La central también cuenta con estructuras de descarga, conocidas como vertederos, que permiten evacuar el agua que supera la capacidad de las turbinas. Su operación busca atenuar, dentro de las posibilidades de la infraestructura, los picos de las crecidas y gestionar el paso del agua hacia las zonas ubicadas aguas abajo.

Ituzaingó y Ayolas siguen por encima de los niveles de alerta

Pese a las perspectivas de estabilización, la situación continúa siendo de atención en las localidades cercanas a Yacyretá, tanto en la Argentina como en Paraguay.

En Ituzaingó, Corrientes, el río alcanzó el martes pasado a las 12.30 una altura de 4,31 metros. El nivel de alerta está establecido en 3,50 metros y el de evacuación, en 4 metros. Para los próximos días, las estimaciones oficiales ubican la altura entre 4,10 y 4,30 metros.

En Ayolas, Paraguay, los registros se mantienen cerca de los 6 metros. Aunque también se espera un descenso gradual, los niveles continúan por encima de los umbrales de alerta e inundabilidad fijados para esa localidad.

Las previsiones difundidas por Yacyretá alcanzan hasta el 30 de octubre inclusive y pueden modificarse de acuerdo con la evolución de las precipitaciones y de los caudales que llegan desde los sectores superiores de la cuenca.

El Niño mantiene la atención sobre las próximas crecidas

Aunque el escenario inmediato muestra señales de mayor estabilidad, las perspectivas para los próximos meses todavía requieren seguimiento. Los especialistas advierten que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer nuevos episodios de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

De esta manera, el posible descenso de los niveles hacia el fin de semana no implica el cierre del período de crecidas. La evolución de las lluvias en toda la cuenca del Paraná seguirá siendo determinante para anticipar el comportamiento del río y definir eventuales medidas preventivas en las poblaciones ribereñas.