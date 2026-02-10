VTV en CABA: qué vehículos quedan exentos del control obligatorio y cuánto cuesta el trámite en febrero 2026

Cambios en la normativa porteña alivian costos para ciertos conductores y redefinen el alcance del control técnico anual.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que ciertos automotores y motos no deben realizar la Verificación Técnica Vehicular . El criterio se rige a partir de la fecha de patentamiento y kilometraje , factores que inciden en el estado técnico del rodado.

Los vehículos alcanzados por la excepción son:

Esta exclusión implica un ahorro relevante en un contexto de costos crecientes de mantenimiento , especialmente para quienes utilizan el vehículo de forma particular y con bajo recorrido anual .

Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un requisito anual obligatorio para circular, orientado a garantizar condiciones de seguridad mecánica y reducir riesgos viales . Sin embargo, la administración porteña confirmó que determinados modelos quedan exceptuados de realizar el control, si cumplen parámetros de antigüedad y uso.

Es decir que la medida no elimina la VTV como política pública, pero recorta su alcance y reduce costos para vehículos con menor desgaste , una decisión que apunta a racionalizar controles sin resignar estándares mínimos de seguridad automotor .

Para quienes sí deben realizar el trámite, la Ciudad de Buenos Aires mantiene valores diferenciados según tipo de rodado, lo que representa un gasto obligatorio para circular sin sanciones. El pago se efectúa al momento de asistir a una planta habilitada.

Los valores vigentes son:

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Además de las excepciones por tipo de vehículo existen beneficios para personas pertenecientes a los siguientes grupos sociales:

Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años

En todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires)