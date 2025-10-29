VTV: impulsan cambios en la normativa del trámite para vehículos de más de 30 años







La propuesta busca actualizar el marco regulatorio, permitiendo que los modelos de colección o modificados puedan aprobar la verificación con componentes modernizados y homologados, sin renunciar a la seguridad.

Los autos clásicos apuntan a cambiar el paso por la VTV

Con el objetivo de adecuar la legislación a las nuevas realidades del sector, la empresa Collino, especializada en autopartes y chasis especiales, presentó al Secretario de Industria de la Nación, Pablo Lavigne, una propuesta para que los vehículos con más de 30 años puedan pasar por la VTV sin que se les exija conservar la originalidad absoluta de sus sistemas, priorizando la seguridad, la trazabilidad y la innovación tecnológica.

La iniciativa tomó forma luego de una visita oficial a la planta de Collino en Santa Fe, donde el funcionario recorrió las instalaciones y mantuvo una reunión con Leonardo Collino, director de la firma.

En el encuentro se analizó una problemática que hoy limita el desarrollo de la industria nacional vinculada a las autopartes especiales: la normativa vigente de Verificación Técnica Vehicular (VTV/RTO), que no contempla las particularidades de los autos clásicos ni de los vehículos modificados.

Según explicó Collino, “las regulaciones actuales fueron pensadas para vehículos modernos y de producción masiva, por lo que resultan inaplicables a modelos históricos, que no cuentan con repuestos originales ni con la tecnología de seguridad contemporánea”.

La propuesta de la empresa busca actualizar el marco regulatorio, permitiendo que los autos de colección o modificados puedan aprobar la verificación con componentes modernizados y homologados, sin renunciar a la seguridad.

El objetivo final es impulsar la innovación, formalizar talleres especializados y fortalecer una industria argentina con gran potencial exportador.