SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
30 de septiembre 2025 - 11:06

El primer túnel subfluvial que une dos ciudades estratégicas del litoral argentino

El Túnel Raúl Uranga, fue inaugurado en 1969 y conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe. Su construcción impulsó el desarrollo económico y urbano de ambas localidades.

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga, conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe.

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga, conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe.

Túnel Subfluvial

La construcción de un túnel en pleno litoral argentino marcó un antes y un después para la región, al consolidar un avance tecnológico y económico con fuerte impacto en la movilidad y el comercio.

El túnel en cuestión es el Subfluvial Raúl Uranga, el cual conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe. El mismo, atraviesa el río Paraná a través de una estructura que permite el paso de vehículos bajo el agua.

Informate más

Fue inaugurado en 1969 y se convirtió en un referente de ingeniería para América del Sur y un ejemplo de cómo la infraestructura puede transformar la conectividad regional.

Subfluvial Raúl Uranga 2
Fue inaugurado en 1969 y se convirtió en un referente de ingeniería para América del Sur.

Fue inaugurado en 1969 y se convirtió en un referente de ingeniería para América del Sur.

Con una longitud de aproximadamente 2.5 kilómetros, el túnel garantiza la circulación de miles de vehículos diariamente, y ayuda a reducir significativamente los tiempos de viaje y mejorar la logística entre estas importantes ciudades. Además, su construcción impulsó el desarrollo económico y urbano de ambas localidades.

Los beneficios del Túnel Subfluvial Raúl Uranga

Este túnel no solo conecta dos ciudades, sino que también genera múltiples beneficios estratégicos:

  • Reducción de tiempos de viaje: optimiza el transporte de personas y mercancías entre Paraná y Santa Fe.
  • Impulso económico y empleo: la construcción y operación del túnel generaron miles de empleos directos e indirectos.
  • Innovación tecnológica: fue un referente de ingeniería avanzada en América del Sur durante su época.
  • Desarrollo regional y urbano: fortaleció la integración entre ciudades y promovió el crecimiento económico y social en la región del Litoral argentino.
  • Base para futuros proyectos: su experiencia técnica sirvió como antecedente para proyectos de túneles submarinos en América del Sur.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias