Inquietud en el agro por los cambios de autoridades

…que, hasta los últimos cambios de anoche en el gabinete nacional, el epicentro de la información del campo se centraba en la Rural de Palermo que está a pleno, después de 3 años de no hacerse. Durante estos días el sector había cobrado particular trascendencia, mayor aún tras algunos dichos oficiales (no todos felices) que disparan versiones de piquetazos que luego se fueron diluyendo, y por la fuerte necesidad de dólares que, aunque previsible, aqueja ahora al país. Sin embargo, el tema cambió anoche con la irrupción del nuevo superministro de Economía, Sergio Massa, y su absorción de las carteras de Producción (con un Daniel Scioli que vuelve a la embajada de Brasil) y de Agricultura donde renunció Julián Domínguez. También se fue la titular de la AFIP, Marcó del Pont, que ocupará el lugar de Gustavo Béliz. Para el campo estos cambios son muy trascendentes y se entiende ahora la premura que mostraba Domínguez en avanzar con gran velocidad sobre temas controvertidos, como la liberación comercial del trigo transgénico, o la aplicación de una regalía global para semillas que en los últimos días hasta quiso imponer directamente por Resolución, sin que partícipe el Congreso. La demora en actualizar la Ley de Semillas supera los 20 años. Y, aunque todos estos temas generaron rápidas reacciones, no habían llegado al nivel de críticas (y a lo efímero) del dólar-soja, que había provocado hasta una nueva fractura en el seno del propio gabinete, que ahora podría quedar sin efecto. El tema, que pretendía incentivar la liquidación perentoria de parte de la cosecha aún guardada, no parece ser comprendido del todo por funcionarios que no conocen el esquema de producción agropecuaria y de cosecha (o parición) solo una o dos veces al año. Esto forzosamente obliga a escalonar las ventas, y más aún cuando la seca que se impuso hasta ahora, impide avanzar con las labores de los granos gruesos. La situación se agudiza con la falta o restricción de algunos insumos clave, como fertilizantes, combustible, etc. Dicho de otra forma: tiene que llover para que los productores comiencen a liquidar, de otra forma es muy difícil que lo hagan pues no tienen como mantener el valor de los “pesos” producto de estas ventas.