Inquietud judicial por elecciones “concurrentes” y la Obra Social en la mira por juicio político a la Corte

Desde que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció su decisión de que las elecciones en CABA fuesen “concurrentes” a las nacionales empezaron a surgir interrogantes, no sólo en el mundo político, sino en el judicial también. La posibilidad de que exista un escenario de conflicto que deba resolver la justicia electoral no es remota, y se apoya en la chance de que se intente judicializar cualquiera de las variables que se ponen en juego con esta suerte de división de comicios. En la mesa chica del alcalde porteño no solo celebraron el anuncio -que partió aguas con sus socios políticos- sino que introdujeron como señal determinante el hecho de que pueda sostenerla.

Las decisiones del Tribunal Electoral no son recurribles ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) como en el resto de las jurisdicciones, sino que tienen una primera parada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que preside Inés Weinberg de Roca, a quien no solo propuso Macri como jueza sino que intentó que fuese la Procuradora General de la Nación durante su mandato. Desde el PRO no son pocas las veces que han refunfuñado contra la jueza por desplantes varios que no reconocen una linealidad entre “Mauricio” y sus exsubalternos.