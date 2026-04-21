Insólito: el Gobierno desmintió una nota enviada por la provincia de Buenos Aires a Capital Humano

La Oficina de Respuesta Oficial negó que exista un reclamo de la administración bonaerense por programas alimentarios. Antes, el ministerio que comanda Sandra Pettovello le había contestado a la gestión de Axel Kicillof.

El Gobierno nacional salió este martes a desmentir una nota enviada por la provincia de Buenos Aires al Ministerio de Capital Humano, en la que se le reclamaba a Nación $220 mil millones destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y se le solicitaba el financiamiento para el programa MESA.

Todo comenzó cuando el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque , hizo pública una exigencia a la cartera que comanda Sandra Pettovello .

"Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones", dijo Larroque en sus redes sociales.

En la publicación, adjuntó la foto del pedido formal, que cuenta con el sello de ingreso a Capital Humano. El hecho, consignado por Ámbito , incluso valió una respuesta por parte de la dependencia de Pettovello.

Sin embargo, la Oficina Respuesta Oficial, a cargo de Juan Carreira, conocido en la web como Juan Doe, creyó que no era suficiente, ya que negó el episodio y apuntó contra la administración provincial.

Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones.… pic.twitter.com/ZcQERAw90P

"La Provincia de Buenos Aires, gobernada por el kirchnerismo bajo Axel Kicillof y con el respaldo de Cristina Kirchner, intenta una vez más evadir su responsabilidad", señalaron. Asimismo, plantearon que "es el mismo kirchnerismo que, durante décadas en el gobierno nacional y provincial, nunca se hizo cargo de nada: dejaron resultados alarmantes en educación, seguridad alimentaria, pobreza y economía, y ahora pretenden culpar al Gobierno Nacional de sus propios fracasos".

Adujeron, además, que debería "darles vergüenza seguir con esta práctica de mentir y trasladar culpas en lugar de asumir la gestión que les corresponde a los bonaerenses". "El Gobierno Nacional ha incrementado significativamente el gasto en educación y capital humano: a través del Plan Nacional de Alfabetización, Plan Nacional de Matemática y Jornada Extendida, el presupuesto destinado a mejorar la calidad educativa creció un 72%, pasando de $345.319 millones en 2025 a $594.841 millones en 2026", dijeron.

Finalmente, el comunicado dice: "El Gobierno Nacional cumple con sus obligaciones, fortalece el apoyo a la educación y la alimentación de los niños y adolescentes de todo el país, mientras el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires sigue, como siempre hizo, sin hacerse cargo de sus propias decisiones", cierra el comunicado.

La "desmentida" oficial

Lo cierto es que, más allá de la respuesta en redes sociales, el Gobierno intentó tapar el sol con la mano: el reclamo bonaerense dirigido al Ministerio de Capital Humano existe. Incluso fue ratificado por el propio gobernador Axel Kicillof a la salida de una audiencia en el Palacio de Tribunales.

"Estamos en el medio de otro reclamo, que tiene que ver con el SAE. El ministro Larroque presentó una carta ayer. Usualmente, transferían más de un 30% del total de los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires. Cambió el Gobierno y están transfiriendo una suma que no llega al 15%, entonces se le está haciendo un reclamo", destacó el mandatario en una rueda de prensa a la que asistió Ámbito.

Cabe aclarar, además, que antes de que el gobernador bonaerense se referiría al hecho, el Ministerio de Capital Humano había publicado un comunicado propio contestándole a PBA; es decir, una prueba cabal de que el reclamo bonaerense existió y existe, contrario a lo que el Gobierno pretende hacer creer.

Una vez más, en pos de delinear el relato que a la Casa Rosada le queda conveniente, la Oficina de Respuesta Oficial, a cargo de Carreira, interviene y magnifica lo que pretende acallar. No es nuevo. Tampoco queda claro si los movimientos de la cuenta responden a una interna cada vez más cruda en La Libertad Avanza (LLA), cuyo único objetivo es perjudicar al otro contendiente, o a una vocación lisa y llana por tapar la realidad.

La seguidilla de publicaciones disfrazadas de desmentidas -luego desmentidas nuevamente- termina por poner en cuestionamiento al propio Gobierno nacional, que se licúa un poco más en cada "aclaración".