El Gobierno designó al nuevo subsecretario legal de Capital Humano

La medida quedó oficializada a través del Decreto 412/2026 de Boletín Oficial. Según la disposición, el nuevo titular asumió el cargo a partir del 21 de mayo pasado.

Se trata del área que responde al soporte jurídico de la cartera de Sandra Pettovello.

El Gobierno designó al nuevo subsecretario legal del Ministerio de Capital Humano, según informó este martes a través de una publicación del Boletín Oficial. El rol será ocupado por el abogado Mariano Sartoris y el área responde al soporte jurídico de la cartera de Sandra Pettovello.

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La medida quedó oficializada a través del Decreto 412/2026 Según se detalla en la disposición, Sartoris asumió el cargo a partir del 21 de mayo de 2026, en el área que brinda soporte jurídico a una de las carteras más grandes del gabinete.

La subsecretaría legal tiene a su cargo el análisis normativo, la elaboración de proyectos y el control de la legalidad de los actos administrativos del Ministerio. En la disposición se indicó: “Desígnase, a partir del 21 de mayo de 2026, en el cargo de Subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano al abogado Mariano Mauro Sartoris”. La misma fue firmada por el presidente Javier Milei y por Pettovello.

El Ministerio de Capital Humano dio detalles de "Gemelo Digital Social", la nueva herramienta de Inteligencia Artificial

El Ministerio de Capital Humano presentó los primeros detalles de “Gemelo Digital Social”, una nueva herramienta basada en Inteligencia Artificial que buscará analizar, simular y anticipar escenarios sociales antes de aplicar políticas públicas.

Las novedades se dieron a conocer a través de un comunicado oficial publicado en X (ex Twitter). Desde el organismo dirigido por Sandra Pettovello, explicaron que se encuentra en una etapa preliminar y será desarrollado íntegramente dentro de la institución, utilizando equipos técnicos propios y recursos especializados del área, sin contratar empresas externas para su implementación.

A través de un comunicado oficial publicado en X, el Ministerio de Capital Humano explicó que “Gemelo Digital Social” será una plataforma destinada a construir modelos dinámicos capaces de analizar, explicar y proyectar fenómenos sociales complejos.