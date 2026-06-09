De cuánto es la fortuna de Anna Faris, la icónica actriz de Scary Movie

Si bien se hizo conocida por su participación en clásicos de la comedia, también tuvo éxito como productora.

La increíble carrera de la comediante que la llevó a ganar millones.

Anna Faris es una actriz, comediante y productora estadounidense que logró convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood gracias a su talento para la comedia. A lo largo de más de dos décadas de carrera, participó en exitosas películas y series de televisión que la consolidaron como una referente del género humorístico.

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Su nombre quedó especialmente ligado a la saga Scary Movie, donde interpretó a Cindy Campbell, un personaje que se convirtió en uno de los más recordados de las parodias cinematográficas de comienzos de los años 2000. Gracias a ese papel alcanzó fama internacional y abrió las puertas a numerosos proyectos en cine y televisión.

Además de su trabajo en la pantalla grande, Faris también se destacó como actriz de doblaje, productora y conductora de podcasts. Su versatilidad le permitió mantenerse vigente en la industria del entretenimiento y construir una importante fortuna a lo largo de los años.

Anna Kay Faris nació el 29 de noviembre de 1976 en Baltimore, Estados Unidos. Desde muy pequeña mostró interés por la actuación y contó con el apoyo de sus padres, quienes la alentaron a participar en obras de teatro y clases de interpretación.

Su debut profesional llegó cuando apenas tenía nueve años, participando en una producción teatral en Seattle. Durante su adolescencia continuó vinculada al mundo artístico, actuando en obras escolares y pequeños comerciales mientras completaba sus estudios.

Aunque inicialmente planeaba dedicarse a otros proyectos tras graduarse de la universidad, finalmente decidió mudarse a Los Ángeles para intentar desarrollar una carrera como actriz. Esa decisión cambiaría por completo su vida profesional.

Anna Faris Su participación en Scary Movie la hizo conocida en todo el mundo. Imagen: Paramount+

La explosión de su carrera con las comedias

El gran salto de Anna Faris llegó en el año 2000 cuando fue elegida para protagonizar Scary Movie. La película se convirtió en un enorme éxito comercial y la posicionó como una de las nuevas figuras de la comedia en Hollywood.

Tras ese éxito regresó para varias secuelas de la franquicia y comenzó a recibir ofertas para otros proyectos humorísticos. Entre sus trabajos más destacados figuran películas como The House Bunny, Just Friends, What's Your Number?, The Dictator y Overboard.

También logró gran reconocimiento en televisión gracias a la serie Mom, donde interpretó a Christy Plunkett durante varias temporadas. El programa fue un éxito y llegó a convertirla en una de las actrices mejor pagadas de la comedia televisiva, con salarios cercanos a los u$s200.000 por episodio.

Anna Faris Sin dudas, esta fue la serie donde se consagró definitivamente y recibió el mejor salario. Imagen: Prime Video

El regreso a Scary Movie

Dos décadas después de haberse convertido en una estrella gracias a la franquicia, Anna Faris volvió a interpretar a Cindy Campbell en la nueva entrega de Scary Movie. El regreso fue especialmente celebrado por los fanáticos, ya que también significó la vuelta de varios integrantes del elenco original.

La película llegó a los cines en junio de 2026 y logró una recaudación récord para la saga durante su primer fin de semana. El proyecto marcó además el retorno de los hermanos Wayans, creadores de la franquicia, quienes no participaban activamente desde las primeras entregas.

La vuelta de Faris fue uno de los aspectos más comentados del estreno. Su personaje sigue siendo considerado el rostro más emblemático de la serie y una pieza fundamental para recuperar el espíritu que convirtió a Scary Movie en un fenómeno mundial.

Anna Faris Protagonizó la serie durante 8 exitosas temporadas en la televisión. Imagen: Prime Video

El patrimonio de Anna Faris

De acuerdo con estimaciones, Anna Faris posee una fortuna cercana a los u$s30 millones. Su patrimonio proviene principalmente de sus trabajos en cine, televisión, doblaje, producción y distintos emprendimientos vinculados al entretenimiento.

La actriz construyó su riqueza gracias a una carrera sostenida durante más de veinte años, participando en franquicias exitosas y proyectos de gran audiencia. Si bien las cifras sobre patrimonios de celebridades son estimaciones y no datos oficiales, diversos reportes coinciden en que Faris logró consolidarse como una de las comediantes más exitosas de su generación.