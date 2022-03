Interna PJ: Máximo gana poder y revalida candidatos propios 2023

Con la interna nacional de fondo, el PJ se sometió el pasado domingo a elecciones de autoridades en 11 distritos bonaerenses. Y el resultado general marcó una clara victoria para La Cámpora. La agrupación liderada por el presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner, ganó tres distritos populosos como Mar del Plata, Tres de Febrero y San Miguel; y se anotó una victoria en alianza con el Frente Renovador en San Isidro.

De esta manera, el diputado nacional registró su primer triunfo en el marco de una interna provincial que también tiene su impacto a nivel país. Sucede que en dos de los municipios más convocantes donde hubo internas, la elección local se llevó a cabo entre representantes del kirchnerismo y del albertismo. Y ambas terminaron en derrotas para el canciller Santiago Cafiero, principal referente del armado del presidente.

El impacto más duro, sin dudas, se dio en San Isidro, de donde es originario el funcionario nacional. Allí, la unidad entre el cristinismo, con la senadora Teresa García al frente, y el massismo, con Sebastián Galmarini como principal referente, fue demasiado para el albertismo. El ahora presidente José Luis Casares se impuso con el 65 por ciento de los votos.

“En San Isidro no solamente nos encontramos con funcionarios que no funcionan, además tenemos funcionarios que no militan”. Con esas palabras, Fernando “Pato” Galmarini tomó lo dicho un tiempo atrás por Cristina Fernández y le apuntó de lleno a Cafiero. Y agregó: “Para pensar el triunfo del FdT en 2023 necesitamos ganarle a la inflación y mejorar la calidad de vida de los argentinos, ello requiere de más eficiencia en la gestión y de funcionarios comprometidos y solidarios”.

Desde el Frente de Todos local pidieron “una reconsideración de la dinámica interna del espacio, del rol del canciller Santiago Cafiero y de los más de 20 funcionarios que responden a él y que participaron en la elección”. Argumentan que no pudo retener la conducción del peronismo local por lo que consideran que su proyección nacional es efímera y alejada de la realidad.

Algo similar se dio en Mar del Plata, donde la lista encabezada por Eduardo Coppola conjugó la unidad de sectores vinculados al movimiento obrero, La Cámpora, el massismo y referentes locales. Allí el ahora nuevo presidente del partido a nivel local triunfó con el 60% de los votos ante el hasta ahora titular Juan Manuel Rapacioli, quien llegaba con el apoyo del director del Correo, Rodolfo “Manino” Iriart, referenciado en Cafiero.

Con este triunfo, la camporista Fernanda Raverta se reposicionó en su clara intención de ir por la intendencia en 2023. “Ella es nuestra principal referente. Está claro todo lo que nos puede dar a nivel nacional y regional”, le dijo a este diario Coppola.

En la elección triunfó un modo de hacer y entender la política y los vínculos, porque para nosotros no vale cualquier cosa ni estamos dispuestos a convalidar ni realizar acciones y agresiones que no construyen comunidad”, manifestó la jefa del ANSES minutos después de conocerse que el resultado en favor de la Lista 4 ya no podía modificarse.

Donde también se dio un triunfo de peso para La Cámpora fue en Tres de Febrero. Allí, Juan Debandi se quedó con la presidencia con el 51% de los votos y dejó al histórico Hugo Curto sin la conducción del partido luego de casi 40 años. Su alfil local, el viceministro de Salud de la Nación, Alejandro Collia, alcanzó el 31%, mientras la tercera lista local, con Horacio Alonso a la cabeza, obtuvo un 18%.

La principal promesa del ahora titular es abrir las puertas del partido que, según su entender, estuvieron cerradas durante varios de los años que Curto estuvo al frente. Su victoria lo vuelve a ubicar como principal opción para competir contra el intendente Pro, Diego Valenzuela, en 2023.

Sin dudas, donde se dio la elección más particular fue en San Miguel. Y es que el ganador, el concejal Juan José Castro, logró revalidar su rol como titular del partido con el apoyo de La Cámpora y de Cafiero. La “orga”, además, ganó en Lobería y en Chascomús.